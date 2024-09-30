Популярная украинская блогерка и кулинар Юлия Вилич в Instagram поделилась простым и доступным рецептом домашних конфет в стиле "Рафаэлло".
Единственная сложность в приготовлении состоит в том, что вам придется подождать, пока любимые сладости и начинка застынут.
Ингредиенты (на 9 конфет):
- 100 г качественного белого шоколада
- 40 мл сливок (не менее 33%)
- 20 г сливочного масла (82%)
- 25 г мелкой кокосовой стружки
Приготовление:
В небольшой кастрюле нагрейте сливки на среднем огне, не доводя до кипения. Снимите с огня.
Добавьте в горячие сливки белый шоколад и перемешайте венчиком. Если шоколад не растворился полностью, используйте микроволновую печь (растапливайте короткими импульсами) или водяную баню.
После того как шоколад растопится, добавьте мягкое сливочное масло комнатной температуры и тщательно перемешайте венчиком. В конце добавьте кокосовую стружку и снова перемешайте.
Охладите массу до комнатной температуры, накройте её пищевой пленкой (чтобы она плотно прилегала к поверхности) и уберите в холодильник минимум на 10 часов, лучше всего — на ночь.
Когда масса станет плотной, извлеките её из холодильника. Чайной ложкой возьмите небольшое количество и сформируйте шарики.
Обваляйте шарики в кокосовой стружке или растопленном шоколаде. Для глазури используйте темперированный шоколад (или обычную глазурь).
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