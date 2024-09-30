Вместо того, чтобы покупать конфеты в магазине и тратить большие деньги, если сильно любите сладкое, вы можете сделать очень вкусные конфеты сами.

Популярная украинская блогерка и кулинар Юлия Вилич в Instagram поделилась простым и доступным рецептом домашних конфет в стиле "Рафаэлло".

Единственная сложность в приготовлении состоит в том, что вам придется подождать, пока любимые сладости и начинка застынут.

Ингредиенты (на 9 конфет):

100 г качественного белого шоколада

40 мл сливок (не менее 33%)

20 г сливочного масла (82%)

25 г мелкой кокосовой стружки

Приготовление:

В небольшой кастрюле нагрейте сливки на среднем огне, не доводя до кипения. Снимите с огня.

Добавьте в горячие сливки белый шоколад и перемешайте венчиком. Если шоколад не растворился полностью, используйте микроволновую печь (растапливайте короткими импульсами) или водяную баню.

После того как шоколад растопится, добавьте мягкое сливочное масло комнатной температуры и тщательно перемешайте венчиком. В конце добавьте кокосовую стружку и снова перемешайте.

Охладите массу до комнатной температуры, накройте её пищевой пленкой (чтобы она плотно прилегала к поверхности) и уберите в холодильник минимум на 10 часов, лучше всего — на ночь.

Когда масса станет плотной, извлеките её из холодильника. Чайной ложкой возьмите небольшое количество и сформируйте шарики.

Обваляйте шарики в кокосовой стружке или растопленном шоколаде. Для глазури используйте темперированный шоколад (или обычную глазурь).

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