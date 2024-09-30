Синнабоны – это один из лучших осенних десертов, уютные булочки с корицей, покрытые нежным кремом, а по этому рецепту они получатся еще вкуснее, чем обычные.

Домашние синнабоны с яблоками стоят каждой минуты, которую вы потратите на их приготовление, потому что они получаются невероятно вкусными, нежными и сочными.

Рецептом поделилась шеф-повар Валентина Кущ. Ингредиенты надо заблаговременно достать из холодильника.

Для теста (на 6 синнабонов) нам понадобятся следующие ингредиенты:

молоко - 150 г

дрожжи сухие – 5 г

сахар – 25 г

мука – 300 г

яйцо – 1 шт.

масло сливочное мягкое - 60 г

соль - щепотка

Для карамели смешиваем:

масло сливочное мягкое - 60 г

сахар – 100 г

корица – 1 ч.л.

мед - 50 г

сливки – 30 г

Для начинки берем:

масло сливочное мягкое - 60 г

корица – 1 ч.л.

сахар – 100 г

сливки – 30 г (для заливки)

яблоки – 3 шт. + 1 ст.л. лимонного сока

Для крема до однородности смешиваем 100 г крем-сыра, 40 г мягкого сливочного масла, 50 г сахарной пудры и ваниль.

Сначала делаем опару: к теплому молоку добавляем сахар, дрожжи, 50 г муки, перемешиваем и оставляем на 15 минут до появления пены. После этого добавляем остальные ингредиенты для теста и замешиваем мягкое, эластичное тесто. Накрываем тесто и оставляем его подходить примерно на час в теплом месте.

Яблоки для начинки чистим и нарезаем маленькими кубиками. Добавляем к яблокам лимонный сок и тушим их на сухой сковороде, чтобы вышла лишняя влага, примерно 10 минут. Оставляем яблоки охлаждаться. Отдельно смешиваем для начинки сахар с маслом и корицей.

Смешиваем ингредиенты для карамели, выкладываем эту массу на дно формы, в которой будем выпекать синнабоны, и пока ставим в холодильник.

Когда тесто поднимется, обминаем его, на припыленном муком столе раскатываем прямоугольник толщиной примерно 3 мм, выкладываем смесь масла с сахаром и корицей, сверху яблоки и заворачиваем в рулет. Нитью разрезаем рулет на 6 синнабонов.

Выкладываем булочки в форму, накрываем полотенцем и даем постоять пол часа. В промежутки между синнабонами вливаем немного сливок и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 30 минут.

Горячие синнабоны смазываем кремом и можно наслаждаться.

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