Домашние синнабоны с яблоками стоят каждой минуты, которую вы потратите на их приготовление, потому что они получаются невероятно вкусными, нежными и сочными.
Рецептом поделилась шеф-повар Валентина Кущ. Ингредиенты надо заблаговременно достать из холодильника.
Для теста (на 6 синнабонов) нам понадобятся следующие ингредиенты:
- молоко - 150 г
- дрожжи сухие – 5 г
- сахар – 25 г
- мука – 300 г
- яйцо – 1 шт.
- масло сливочное мягкое - 60 г
- соль - щепотка
Для карамели смешиваем:
- масло сливочное мягкое - 60 г
- сахар – 100 г
- корица – 1 ч.л.
- мед - 50 г
- сливки – 30 г
Для начинки берем:
- масло сливочное мягкое - 60 г
- корица – 1 ч.л.
- сахар – 100 г
- сливки – 30 г (для заливки)
- яблоки – 3 шт. + 1 ст.л. лимонного сока
Для крема до однородности смешиваем 100 г крем-сыра, 40 г мягкого сливочного масла, 50 г сахарной пудры и ваниль.
Сначала делаем опару: к теплому молоку добавляем сахар, дрожжи, 50 г муки, перемешиваем и оставляем на 15 минут до появления пены. После этого добавляем остальные ингредиенты для теста и замешиваем мягкое, эластичное тесто. Накрываем тесто и оставляем его подходить примерно на час в теплом месте.
Яблоки для начинки чистим и нарезаем маленькими кубиками. Добавляем к яблокам лимонный сок и тушим их на сухой сковороде, чтобы вышла лишняя влага, примерно 10 минут. Оставляем яблоки охлаждаться. Отдельно смешиваем для начинки сахар с маслом и корицей.
Смешиваем ингредиенты для карамели, выкладываем эту массу на дно формы, в которой будем выпекать синнабоны, и пока ставим в холодильник.
Когда тесто поднимется, обминаем его, на припыленном муком столе раскатываем прямоугольник толщиной примерно 3 мм, выкладываем смесь масла с сахаром и корицей, сверху яблоки и заворачиваем в рулет. Нитью разрезаем рулет на 6 синнабонов.
Выкладываем булочки в форму, накрываем полотенцем и даем постоять пол часа. В промежутки между синнабонами вливаем немного сливок и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 30 минут.
Горячие синнабоны смазываем кремом и можно наслаждаться.
Последние новости Украины:
Весь секрет в соусе: кулинар показал, как вкусно приготовить картошку.
Любимый осенний десерт: рецепт легкого яблочного пирога с корицей.
Три топовых маринада для курицы: "Мастер Шеф" Хименес-Браво поделился рецептами.