Авторка кулинарного блога Юлия Вилич в Instagram поделилась секретами приготовления изумительных синабонов с тыквой, которые получатся не только очень вкусными, но и мягкими.
Благодаря тыкве и корице, цвет у синабонов будет очень ярким и красивым, а вкус будет по-осеннему хорош.
Ингредиенты для теста:
- 150 мл теплого молока
- 1 ст.л. сахара
- 30 г прессованных дрожжей
- 150 г тыквенного пюре (предварительно отварить тыкву)
- 1 яичный желток
- 40 мл растительного масла
- 400 г просеянной муки
Приготовление:
В теплое молоко добавить дрожжи и сахар, хорошо перемешать. Всыпать муку и снова перемешать. Поставить опару в теплое место на 10 минут. Добавить тыквенное пюре, желток и растительное масло, перемешать венчиком. Всыпать оставшуюся муку и замешивать тесто ложкой.
Выложить тесто на присыпанную мукой поверхность и вымешивать 10 минут. Положить тесто в смазанную маслом миску, накрыть полотенцем и оставить для на 35-40 минут. После того как тесто поднимется, раскатать его в прямоугольный пласт, ровно обрезав края ножом.
Начинка:
- 30-40 г растопленного сливочного масла
- 5 г корицы
- 40 г сахара
Смазать раскатанное тесто растопленным сливочным маслом. Посыпать сахаром и корицей. Свернуть тесто в рулет, нарезать его на кусочки.
После перевернуть рулетики срезом вверх и выложить их в форму, застеленную пергаментом, смазанную маслом и присыпанную мукой. Дать булочкам подойти 15 минут, затем смазать их желтком. Выпекать при температуре 180°C в течение 27 минут.
Крем:
- 50 г сливочного сыра комнатной температуры
- 10 г мягкого сливочного масла
- 20 г сахарной пудры
Смешать сливочный сыр, масло и сахарную пудру до однородной массы. Щедро смазать горячие булочки кремом.
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