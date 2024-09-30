Этот рецепт сладкого десерта пригодится вам этой осенью, вместо обычных тыквенных пирогов можно сделать такие оригинальные синабоны.

Авторка кулинарного блога Юлия Вилич в Instagram поделилась секретами приготовления изумительных синабонов с тыквой, которые получатся не только очень вкусными, но и мягкими.

Благодаря тыкве и корице, цвет у синабонов будет очень ярким и красивым, а вкус будет по-осеннему хорош.

Ингредиенты для теста:

150 мл теплого молока

1 ст.л. сахара

30 г прессованных дрожжей

150 г тыквенного пюре (предварительно отварить тыкву)

1 яичный желток

40 мл растительного масла

400 г просеянной муки

Приготовление:

В теплое молоко добавить дрожжи и сахар, хорошо перемешать. Всыпать муку и снова перемешать. Поставить опару в теплое место на 10 минут. Добавить тыквенное пюре, желток и растительное масло, перемешать венчиком. Всыпать оставшуюся муку и замешивать тесто ложкой.

Выложить тесто на присыпанную мукой поверхность и вымешивать 10 минут. Положить тесто в смазанную маслом миску, накрыть полотенцем и оставить для на 35-40 минут. После того как тесто поднимется, раскатать его в прямоугольный пласт, ровно обрезав края ножом.

Начинка:

30-40 г растопленного сливочного масла

5 г корицы

40 г сахара

Смазать раскатанное тесто растопленным сливочным маслом. Посыпать сахаром и корицей. Свернуть тесто в рулет, нарезать его на кусочки.

После перевернуть рулетики срезом вверх и выложить их в форму, застеленную пергаментом, смазанную маслом и присыпанную мукой. Дать булочкам подойти 15 минут, затем смазать их желтком. Выпекать при температуре 180°C в течение 27 минут.

Крем:

50 г сливочного сыра комнатной температуры

10 г мягкого сливочного масла

20 г сахарной пудры

Смешать сливочный сыр, масло и сахарную пудру до однородной массы. Щедро смазать горячие булочки кремом.

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