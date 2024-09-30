Томаты пелати – это очищенные от кожуры консервированные помидоры в собственном соке, и их можно легко приготовить дома по рецепту победительницы "Мастер Шеф".

Победительница шоу "Мастер Шеф - 13" Алина Бурик рассказала, как приготовить помидоры пелати в домашних условиях, это очень просто и значительно дешевле, чем покупать магазинные.

Звезда "Мастер Шеф" рассказала, что по этому рецепту можно готовить томаты пелати как целыми, так и резаными, или вообще сделать пряные томаты.

Для приготовления целых томатов пелати "Мастер Шеф" Алина Бурик берет небольшие помидоры и бланширует их: делаем на кожуре надрезы крест-накрест, бросаем в кипящую воду на одну минуту, перекладываем в ледяную воду, а затем с легкостью снимаем кожуру. Очищенные помидоры складываем в банки.

"Вес, который влезет в банку - зависит от размера и мягкости самих помидор. У меня в банке 500 мл уместилось около 300 грамм", - рассказала "Мастер Шеф" Алина Бурик.

Отдельно часть помидоров перебиваем блендером до состояния пюре, подсаливаем его (1 ст.л. соли на 1 кг помидоров), ставим на огонь и доводим до кипения.

Заливаем томатной массой помидоры в банках почти до краев, накрываем металлической крышкой и ставим стерилизовать.

"В большую кастрюлю на дно кладем полотенце, ставим банки, заливаем водой на 2/3 высоты банок, со времени кипения воды держим на огне еще 15 минут и закатываем банки", – пояснила звезда "Мастер Шеф".

Если захотите приготовить пряные томаты пелати, то к томатному пюре, которым будем заливать помидоры, нужно добавить чеснок, перец чили, базилик, чабрец или розмарин по желанию.

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