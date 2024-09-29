Творожная запеканка – это вкусное и полезное блюдо, которое может быть идеальным вариантом для завтрака, перекуса, или же ее можно украсить и подавать в качестве десерта.

Кулинарная блогерка Наталья Жук поделилась с украинцами улучшенным рецептом творожной запеканки, которая получается вкуснее, нежнее и красивее обычной.

"Такой творожной запеканки вы еще точно не пробовали", - подчеркнула блогерка.

Для приготовления нежной творожной запеканки нам понадобятся следующие ингредиенты:

творог – 450-500 г

яйца – 2 шт.

сметана – 100 г

сахар – 60-80 г

ванильный сахар – 10 г

крахмал кукурузный – 25 г

Кроме того, кулинар добавила в запеканку ягоды (голубика и малина) + немного крахмала, а также украсила ее ванильным пудингом, или же можно использовать сгущенку.

В глубокой миске смешиваем творог, яйца, сметану, сахар, ванильный сахар и крахмал. Блендером перебиваем творожную массу до однородности.

В форму, застеленную пергаментом, выкладываем творожную массу. Блогерка использовала форму 22х12 см. Приблизительно 200 г ягод немного присыпаем кукурузным крахмалом и равномерно выкладываем сверху на творожную массу.

Выпекаем творожную запеканку в разогретой до 180 градусов духовке в течение 40 минут, затем выключаем нагрев и оставляем запеканку постоять в закрытой духовке еще примерно 20 минут.

"Пока запеканка выпекается, я еще решила сварить ванильный пудинг. Приготовила по инструкции, размешала с молоком, поставила на огонь, добавила сахар и варила на маленьком огне до загущения", - рассказала кулинар.

Даем запеканке полностью остыть, сверху поливаем ее пудингом или сгущенкой.

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