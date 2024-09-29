Если вам хочется комфортной домашней еды, этот рецепт – идеальный вариант, здесь сочетается мясо, овощи и нежный сливочный соус.

Паприкаш – это венгерское блюдо, которое представляет собой сочные кусочки мяса, тушеные в сметане или сливках с добавлением сладкого перца и лука.

Рецептом поделилась украинская фудблогерка Екатерина Мовчан.

"Это то, что я называю домашней, комфортной едой. То, что просто, сытно и вкусно", - отметила кулинар.

Ингредиенты для приготовления паприкаша:

свинина (или другое мясо) – 800 г

помидоры – 3 шт. среднего размера

сладкий перец красного цвета – 2 шт.

лук репчатый - 1 средний

сметана или жирные сливки – 150 г

мука – 1 ст.л.

соль, перец молотый, копченая паприка – по вкусу

растительное масло для жарки

Мясо нарезаем кубиками небольшого размера и обжариваем на разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла примерно 3-4 минуты на среднем огне.

Тем временем нарезаем лук тоненькими перьями и добавляем на сковороду к мясу, жарим вместе примерно 5 минут.

После этого добавляем к мясу с луком муку, нарезанные помидоры и сладкий перец, хорошо перемешиваем. Добавляем соль, перец и молотую паприку по вкусу, еще раз перемешиваем. Накрываем крышкой и тушим на средне-низком огне примерно 1,5-2 часа, до готовности мяса, периодически помешивая.

В конце добавляем сметану, перемешиваем и даем соусу прокипеть минут 5. Выключаем огонь и оставляем паприкаш под крышкой настояться полчаса. Подаем паприкаш с любимым гарниром.

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