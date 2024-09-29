Чтобы вареный рис был идеально рассыпчатым, нужно знать несколько простых секретов, как его промывать, сколько воды добавлять, когда солить и сколько готовить.

Украинская кулинарная блогерка Юлия Сенич объяснила, как правильно варить рис, чтобы он всегда получался вкусным и рассыпчатым.

"Коллега из Таиланда научила готовить меня рассыпчатый рис без рисоварки. Весь секрет в пропорциях!", - рассказала кулинар.

Во-первых, забудьте пропорции 1:2 или 1:3. Чтобы сварить идеальный рис, пропорция риса к воде должна быть 1:1. На один стакан риса берем 1 стакан воды. При этом объем стакана может быть любой, но пропорция не меняется.

Поэтому, чтобы сварить вкусный и рассыпчатый рис, нам понадобится:

рис длиннозернистый - 1 стакан

вода – 1 стакан

соль – по вкусу

Сначала рис нужно очень хорошо промыть несколько раз в холодной воде: перемешиваем рис в воде, немного перетираем его руками, чтобы смыть побольше крахмала. В результате после промывки рис должен быть почти прозрачным.

Промытый рис всыпаем в кастрюлю, желательно с толстым дном, и заливаем его водой, чтобы она покрывала зернышки примерно на 0,5 см.

Ставим кастрюлю на сильный огонь и, не накрывая крышкой, доводим до закипания воды. После закипания накрываем крышкой, огонь делаем средний и варим рис примерно 15 минут до готовности.

Важно: рис не нужно солить и перемешивать в процессе варки. Соль добавляем к уже готовому рису по вкусу.

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