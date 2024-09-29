Клиенты государственного "ПриватБанка" сообщили о полном блокировании счетов после получения средств от государственных ценных бумаг - в банке эту операцию признали рисковой.
Об этом говорится в жалобе на портале "Минфин", где пользователи делятся отзывами о работе финансовых учреждений.
Как рассказал клиент "ПриватБанка", его счет в "Приват24" был заблокирован без предупреждения, после чего он получил объяснение о расторжении сотрудничества. В течение более десяти лет на счет поступали только денежные средства от зарплаты и пенсии. Блокировка произошла после получения денег от государства за покупку ценных бумаг.
В 2021 году клиент через "Приват24" приобрел ОВГЗ у ООО "Инвестиционный капитал Украина". Недавно эти ценные бумаги были погашены и средства были переведены на его счет в ООО "Инвестиционный капитал Украины".
После этого банк направил сообщение об отказе от дальнейшего сотрудничества, указав на следующие причины:
- установление неприемлемо высокого уровня риска;
- непредоставление необходимых документов или сведений для проведения надлежащей проверки;
- невозможность осуществления идентификации и/или верификации, а также определения данных, позволяющих идентифицировать конечных бенефициарных владельцев;
- представление недостоверной информации с целью введения банка в заблуждение.
"Создается впечатление, что при финансовом мониторинге никто не смотрит, откуда пришли деньги, и если сумма больше 100.000 грн — блокирование счета без объяснения конкретных причин, отписываясь общими фразами, с унижением своих клиентов, вроде: "с целью введения в заблуждение Банк ". Обратился в отделение Приват24 - все заблокировано, ничего сказать не могут", - одолевал клиент "ПриватБанк".
Последние новости Украины:
ПриватБанк блокирует доступ к кредитным лимитам, детали.
"ПриватБанк" заставил украинца ждать полгода на замену банкнот.
ПриватБанк может заблокировать деньги в любой момент, украинец рассказал детали.