Как отметил клиент банка, ему без предупреждений заблокировали счет в Приват24 и направили объяснение разрыва сотрудничества.

Клиенты государственного "ПриватБанка" сообщили о полном блокировании счетов после получения средств от государственных ценных бумаг - в банке эту операцию признали рисковой.

Об этом говорится в жалобе на портале "Минфин", где пользователи делятся отзывами о работе финансовых учреждений.

Как рассказал клиент "ПриватБанка", его счет в "Приват24" был заблокирован без предупреждения, после чего он получил объяснение о расторжении сотрудничества. В течение более десяти лет на счет поступали только денежные средства от зарплаты и пенсии. Блокировка произошла после получения денег от государства за покупку ценных бумаг.

В 2021 году клиент через "Приват24" приобрел ОВГЗ у ООО "Инвестиционный капитал Украина". Недавно эти ценные бумаги были погашены и средства были переведены на его счет в ООО "Инвестиционный капитал Украины".

После этого банк направил сообщение об отказе от дальнейшего сотрудничества, указав на следующие причины:

установление неприемлемо высокого уровня риска;

непредоставление необходимых документов или сведений для проведения надлежащей проверки;

невозможность осуществления идентификации и/или верификации, а также определения данных, позволяющих идентифицировать конечных бенефициарных владельцев;

представление недостоверной информации с целью введения банка в заблуждение.

"Создается впечатление, что при финансовом мониторинге никто не смотрит, откуда пришли деньги, и если сумма больше 100.000 грн — блокирование счета без объяснения конкретных причин, отписываясь общими фразами, с унижением своих клиентов, вроде: "с целью введения в заблуждение Банк ". Обратился в отделение Приват24 - все заблокировано, ничего сказать не могут", - одолевал клиент "ПриватБанк".

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