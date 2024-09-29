Бывший директор государственного предприятия оборонно-промышленного комплекса подозревается в разработке крупной коррупционной схемы и в растрате 36 миллионов гривен из государственного бюджета.

Как сообщили в Бюро экономической безопасности (БЭБ), пока мужчине вручено подозрение, и он находится в розыске.

Также подозрения были выдвинуты заместителю директора и восьми другим сообщникам преступления, пятеро из которых уже находятся под стражей.

"По данным следствия, государственное предприятие организовало притворную поставку оборудования, которое используется исключительно в боевых военных самолетах Су-27 и Миг-29 и специально предназначено для военных нужд. Бывший руководитель оборонного предприятия получал это оборудование из неучтенных запасов, сформированных еще в 90-х годах", - сообщили в БЭБ.

Далее оборудование передавалось лицам, подконтрольным директору. Они оформляли фиктивные договоры на его закупку и подписывали соответствующие документы для создания видимости законности этих операций.

Для легализации имущества зарегистрированы субъекты хозяйственной деятельности, которые подписывали фиктивные договоры. В общей сложности было совершено 10 сделок на общую сумму 36 миллионов гривен.

Бывшему директору государственного предприятия оборонно-промышленного комплекса объявлено подозрение в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, а также ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины.

Другим членам преступной организации также доложено о подозрении в совершении правонарушений, определенных ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, а также ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины. На имущество организатора и других сообщников наложен арест.

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