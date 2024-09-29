Если вы ищете рецепт оригинального салата на замену банальным крабовым палочкам и Оливье, то обязательно попробуйте приготовить такой.

Салат "Грибы на огороде" не только невероятно вкусный, но и очень красивый и оригинальный с виду, поэтому это идеальный вариант для праздничного стола.

Рецептом поделилась кулинарная блогерка Юлия "Зефирка".

Для приготовления салата "Грибы на огороде" нам понадобятся следующие ингредиенты:

яйца (вареные вкрутую) - 4 шт.

шампиньоны - 300 г

лук репчатый – 1 шт.

филе куриное копчено-вареное – 200 г

твердый сыр – 100 г

майонез - 150 г

чеснок – 2 зуб.

немного растительного масла для жарки

укроп – по желанию

соль и молотый перец – по вкусу

Кроме того, для декора нам понадобится соломка, а также по желанию маринованные опята и несколько веточек розмарина.

Лук и шампиньоны нарезаем мелкими кубиками. Обжариваем на разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла до готовности, в конце добавляем соль и перец по вкусу. Оставляем лук с грибами охлаждаться.

Вареные яйца и сыр натираем на терке. Копчено-вареное куриное филе нарезаем на кубики небольшого размера.

К майонезу добавляем мелко нарезанный укроп и натертый или выжатый через пресс чеснок, перемешиваем до однородности. Для удобства при сборке салата соус можно переложить в кондитерский мешок.

Чтобы салат был идеально ровным, собирать его следует в кулинарном кольце. Выкладываем ингредиенты слоями:

яйца + майонез; грибы с луком + майонез; куриное филе + майонез; натертый сыр.

Ложкой утрамбовываем салат и на три часа отправляем его в холодильник. После этого снимаем кольцо, смазываем бока майонезом, делаем "забор" из соломки, а сверху украшаем маринованными грибами и веточками розмарина.

Последние новости Украины:

Весь секрет в соусе: кулинар показал, как вкусно приготовить картошку.

Любимый осенний десерт: рецепт легкого яблочного пирога с корицей.

Три топовых маринада для курицы: "Мастер Шеф" Хименес-Браво поделился рецептами.