Салат "Грибы на огороде" не только невероятно вкусный, но и очень красивый и оригинальный с виду, поэтому это идеальный вариант для праздничного стола.
Рецептом поделилась кулинарная блогерка Юлия "Зефирка".
Для приготовления салата "Грибы на огороде" нам понадобятся следующие ингредиенты:
- яйца (вареные вкрутую) - 4 шт.
- шампиньоны - 300 г
- лук репчатый – 1 шт.
- филе куриное копчено-вареное – 200 г
- твердый сыр – 100 г
- майонез - 150 г
- чеснок – 2 зуб.
- немного растительного масла для жарки
- укроп – по желанию
- соль и молотый перец – по вкусу
Кроме того, для декора нам понадобится соломка, а также по желанию маринованные опята и несколько веточек розмарина.
Лук и шампиньоны нарезаем мелкими кубиками. Обжариваем на разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла до готовности, в конце добавляем соль и перец по вкусу. Оставляем лук с грибами охлаждаться.
Вареные яйца и сыр натираем на терке. Копчено-вареное куриное филе нарезаем на кубики небольшого размера.
К майонезу добавляем мелко нарезанный укроп и натертый или выжатый через пресс чеснок, перемешиваем до однородности. Для удобства при сборке салата соус можно переложить в кондитерский мешок.
Чтобы салат был идеально ровным, собирать его следует в кулинарном кольце. Выкладываем ингредиенты слоями:
- яйца + майонез;
- грибы с луком + майонез;
- куриное филе + майонез;
- натертый сыр.
Ложкой утрамбовываем салат и на три часа отправляем его в холодильник. После этого снимаем кольцо, смазываем бока майонезом, делаем "забор" из соломки, а сверху украшаем маринованными грибами и веточками розмарина.
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