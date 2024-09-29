Рубленые куриные котлеты – очень вкусное и полезное блюдо, с приготовлением которого справится даже новичок на кухне, а по этому рецепту они всегда получаются идеальными.

Существует множество вариантов приготовления рубленых котлет , у каждой хозяйки свой, и авторка кулинарной книги "Твои лучшие рецепты" Татьяна Юшина также поделилась своим рецептом.

"Я же осмелюсь на ваш суд предложить свой вариант таких котлеток, тем более что получила по ним уже много отзывов, и всем они очень нравятся!", - отметила кулинар.

Для приготовления рубленых куриных котлет с сыром и зеленью нам понадобятся следующие ингредиенты:

филе куриное – 500 г

сыр твердый – 100 г

яйца – 2 шт.

сметана – 2 ст.л.

лук репчатый – 1 шт.

чеснок – 2-3 зуб.

укроп – пол пучка

крахмал – 2-3 ст.л.

паприка (можно копченую) – 1 ч.л.

соль и черный молотый перец – по вкусу

растительное масло для жарки

Куриное филе нарезаем мелкими кубиками. Лук и чеснок либо перебиваем в блендере до однородности, либо натираем на мелкой терке. Укроп мелко нарезаем. Сыр натираем на крупной терке.

В миске смешиваем нарезанное куриное филе, сыр, лук с чесноком, укроп, яйца, сметану, добавляем крахмал, паприку, соль и перец по вкусу и перемешиваем все до однородной консистенции.

Жарим рубленые котлеты на разогретой сковороде с достаточным количеством растительного масла, выкладывая мясную массу ложкой. Готовим до золотистой корочке с обеих сторон. После того как перевернули, накрываем сковороду крышкой, чтобы котлетки хорошо прожарились.

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