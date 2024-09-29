Сочники – это очень вкусная и ароматная выпечка, в которой сочетаются рассыпчатое песочное тесто и нежная творожная начинка, а готовятся они довольно просто.

Сочники с творогом получаются невероятно мягкими и вкусными как теплые, так и холодные, они понравятся даже тем, кто не любит творог.

Рецептом поделилась кулинарная блогерка Юлия Микулич. Для теста в расчете на 9 сочников нам понадобятся следующие ингредиенты:

мука – 250 г

разрыхлитель – 2 ч.л.

сахар – 100 г

ванильный сахар – 1 ч.л.

сливочное масло – 110 г

сметана - 50 г

яйцо – 1 шт.

Для творожной начинки:

творог – 200 г

сахар – 55 г

ванильный сахар – 10 г

Для теста сперва смешиваем сухие ингредиенты: муку с разрыхлителем, сахаром и ванильным сахаром. Добавляем холодное сливочное масло, нарезанное кубиками, быстро перетираем руками до состояния крошки. Добавляем сметану и перемешиваем. В конце добавляем яйцо и быстро замешиваем мягкое тесто.

"Яйцо добавляйте постепенно, все может не понадобиться. У меня осталось немного, я остатками смазала сочники перед выпечкой", – советует кулинар.

Пока готовим начинку, тесто отправляем остыть в холодильник. Творог перетираем через сито и смешиваем с сахаром и ванилью.

Охлажденное тесто делим на 9 равных частей, раскатываем каждую, выкладываем творожную начинку и формируем сочники, сворачивая тесто пополам. Выкладываем сочники на противень, застеленный пергаментом, смазываем яйцом и выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке примерно 22-25 минут до румяности.

Последние новости Украины:

Весь секрет в соусе: кулинар показал, как вкусно приготовить картошку.

Любимый осенний десерт: рецепт легкого яблочного пирога с корицей.

Три топовых маринада для курицы: "Мастер Шеф" Хименес-Браво поделился рецептами.