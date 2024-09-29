Сочники с творогом получаются невероятно мягкими и вкусными как теплые, так и холодные, они понравятся даже тем, кто не любит творог.
Рецептом поделилась кулинарная блогерка Юлия Микулич. Для теста в расчете на 9 сочников нам понадобятся следующие ингредиенты:
- мука – 250 г
- разрыхлитель – 2 ч.л.
- сахар – 100 г
- ванильный сахар – 1 ч.л.
- сливочное масло – 110 г
- сметана - 50 г
- яйцо – 1 шт.
Для творожной начинки:
- творог – 200 г
- сахар – 55 г
- ванильный сахар – 10 г
Для теста сперва смешиваем сухие ингредиенты: муку с разрыхлителем, сахаром и ванильным сахаром. Добавляем холодное сливочное масло, нарезанное кубиками, быстро перетираем руками до состояния крошки. Добавляем сметану и перемешиваем. В конце добавляем яйцо и быстро замешиваем мягкое тесто.
"Яйцо добавляйте постепенно, все может не понадобиться. У меня осталось немного, я остатками смазала сочники перед выпечкой", – советует кулинар.
Пока готовим начинку, тесто отправляем остыть в холодильник. Творог перетираем через сито и смешиваем с сахаром и ванилью.
Охлажденное тесто делим на 9 равных частей, раскатываем каждую, выкладываем творожную начинку и формируем сочники, сворачивая тесто пополам. Выкладываем сочники на противень, застеленный пергаментом, смазываем яйцом и выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке примерно 22-25 минут до румяности.
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