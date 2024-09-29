Галушки – традиционное украинское блюдо в виде кусочков отварного теста без начинки, а со сливочным соусом с курицей и грибами – это невероятная вкуснятина.

Шеф-повар Валентина Кущ на своей странице в Instagram показала, как вкусно приготовить галушки в сливочном соусе с курицей и грибами.

"Блюдо моего детства. Бабушка часто нам готовила такие галушки. Вот именно ее рецептом сегодня и поделюсь", – рассказала шеф-повар.

Ингредиенты для галушек:

кефир густой (или простокваша) – 150 г

яичный желток – 1 шт.

мука – 250 г (при необходимости можно добавить еще ~30 г)

сода – 0,5 ч. л.

соль - щепотка

Для соуса с курицей и грибами:

филе куриного бедра – 350 г

лук репчатый – 1 шт.

шампиньоны - 300 г

сметана - 200 г

соль, перец, чеснок – по вкусу

Для приготовления соуса лук нарезаем кубиками, грибы разрезаем на четыре части, а курицу нарезаем небольшими кусочками.

На небольшом количестве растительного масла сначала обжариваем лук несколько минут, затем добавляем грибы и готовим еще несколько минут. После этого выкладываем на сковороду курицу и не спешим перемешивать, чтобы образовалась корочка. Далее вливаем немного воды или бульона и тушим соус примерно 30 минут.

Тем временем делаем галушки. Смешиваем кефир, яичный желток, соль, соду и муку, замешиваем мягкое тесто, которое не прилипает к рукам. Из теста делаем колбаски и нарезаем их, как на видео. Варим галушки в кипящей воде примерно 10-15 минут.

К курице с грибами добавляем сметану, соль, перец, 1-2 зубчика выжатого чеснока и тушим соус еще 5 минут. Подаем галушки вместе с соусом.

Последние новости Украины:

Весь секрет в соусе: кулинар показал, как вкусно приготовить картошку.

Любимый осенний десерт: рецепт легкого яблочного пирога с корицей.

Три топовых маринада для курицы: "Мастер Шеф" Хименес-Браво поделился рецептами.