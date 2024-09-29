Вместо скучной овсянки попробуйте приготовить домашнюю гранолу, недаром это один из самых популярных завтраков, потому что это невероятно вкусно и питательно.

Шеф-повар Александр Огородник показал, как в домашних условиях приготовить вкусную и полезную гранолу для завтрака из обычных овсяных хлопьев.

"Ниже оставляю для вас свой любимый рецепт гранолы, который я привез из Швеции. Там ее готовят с корицей, и это придает ей непревзойденный аромат и вкус", - рассказал шеф-повар.

Для приготовления домашней гранолы нам понадобятся следующие ингредиенты:

овсянка – 400 г

мед – 100 г

растительное масло – 100 г

корица молотая – 10 г (можно заменить на какао-порошок, тогда будет шоколадная гранола)

семечки подсолнечника и тыквы – по 80 г (можно заменить на любимые орехи)

"При выборе овсянки обратите внимание на то, чтобы она была одинакового размера", – советует шеф-повар.

В большой миске смешиваем овсянку с медом, растительным маслом и корицей. Тонким слоем равномерно выкладываем овсянку на противень, застеленный пергаментом, и отправляем в разогретую до 160 градусов духовку с обдувом примерно на 10 минут.

После этого добавляем в гранолу семена подсолнечника и тыквы или любимые орешки, перемешиваем и отправляем в духовку еще примерно на 30 минут. При этом каждые 5 минут желательно перемешивать гранолу, чтобы она идеально зарумянилась со всех сторон.

Готовую гранолу достаем из духовки и оставляем охлаждаться. Хранить ее лучше всего в герметичном контейнере или банке.

Подавать гранолу шеф-повар советует с йогуртом, сгущенкой и любимыми ягодами или фруктами.

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