Финалистка тринадцатого сезона "Мастер Шеф" Ольга Рябенко поделилась простым рецептом яблочного пирога, который имеет все шансы стать вашим фаворитом этой осенью.

В этот раз у себя в Instagram суперфиналистка кулинарного шоу "Мастер Шеф" Ольга Рябенко показала, как приготовить насыпной яблочный пирог без теста.

Звезда "Мастер Шеф" отметила, что для этого рецепта не придется месить тесто, нужно только чередовать слои сухих ингредиентов и сочных яблок.

Для приготовления насыпного яблочного пирога "Мастер Шеф" Ольга Рябенко берет следующие ингредиенты:

мука – 130 г

манная крупа – 160 г

сахар – 210 г

сливочное масло – 150 г

яблоки – 7-8 шт.

соль – 1/4 ч.л.

ванильный сахар – по желанию

разрыхлитель – 2 ч.л.

"Мастер Шеф" Ольга Рябенко отдельно смешивает сухие ингредиенты: муку, манную крупу, разрыхлитель, соль, сахар и ванильный сахар. Отдельно натираем яблоки на крупной терке.

В разъемную форму, застеленную пергаментом, звезда "Мастер Шеф" поочередно тонкими слоями насыпает сухую смесь и выкладывает тертые яблоками, чтобы верхним слоем была сухая смесь. А сверху равномерным слоем натираем холодное сливочное масло.

Выпекать насыпной яблочный пирог нужно в разогретой до 180 градусов духовке в течение часа. Готовый пирог звезда "Мастер Шеф" достает из формы и посыпает сахарной пудрой.

Этот пирог, несмотря на такой необычный способ приготовления, получается очень нежным и сочным внутри, а сверху имеет аппетитную хрустящую корочку.

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