Победительница тринадцатого сезона проекта "Мастер Шеф" Алина Бурик рассказала, как приготовить вкусные квашеные помидоры, которые можно есть круглый год.
Квашенные помидоры – это отличная альтернатива консервированным, они получаются вкусными, полезными и могут хорошо храниться всю зиму и не перекиснуть. Этот рецепт рассчитан на трехлитровую банку квашеных помидоров.
На дно трехлитровой банки "Мастер Шеф" Алины Бурык выкладывает следующие ингредиенты:
- листья хрена
- корни хрена и петрушки
- стебли укропа
- перец чили – несколько кусочков-колец
- чеснок - 3 зубчика
- лук репчатый – несколько колец
- морковь – 0,5 маленькой (нарезаем кольцами)
- душистый перец горошком – 5 шт.
- черный перец горошком – 10 шт.
Помидоры моем и плотно выкладываем в банку, максимально, сколько поместится.
Для рассола "Мастер Шеф" Алина Бурик смешивает 1,5 л воды с 60 граммами соли (не йодированной). Заливаем помидоры в банке рассолом.
Для квашеных помидоров используем плотные капроновые крышки. Победительница "Мастер Шеф" распаривает крышки в горячей воде, закрывает ими банки и отправляет в холодное место, например, в погреб.
Пробовать квашеные помидоры "Мастер Шеф" Алина Бурик советует примерно через месяц-полтора, за это время они станут кислыми и вкусными. Хранить квашеные помидоры нужно в прохладном месте, тогда они не перекисают даже за зиму. После открытия банку храним только в холодильнике.
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