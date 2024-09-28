Квашенные помидоры – очень простая в приготовлении, вкусная и полезная закуска на зиму, и победительница тринадцатого сезона "Мастер Шеф" Алина Бурик поделилась идеальным рецептом.

Победительница тринадцатого сезона проекта "Мастер Шеф" Алина Бурик рассказала, как приготовить вкусные квашеные помидоры, которые можно есть круглый год.

Квашенные помидоры – это отличная альтернатива консервированным, они получаются вкусными, полезными и могут хорошо храниться всю зиму и не перекиснуть. Этот рецепт рассчитан на трехлитровую банку квашеных помидоров.

На дно трехлитровой банки "Мастер Шеф" Алины Бурык выкладывает следующие ингредиенты:

листья хрена

корни хрена и петрушки

стебли укропа

перец чили – несколько кусочков-колец

чеснок - 3 зубчика

лук репчатый – несколько колец

морковь – 0,5 маленькой (нарезаем кольцами)

душистый перец горошком – 5 шт.

черный перец горошком – 10 шт.

Помидоры моем и плотно выкладываем в банку, максимально, сколько поместится.

Для рассола "Мастер Шеф" Алина Бурик смешивает 1,5 л воды с 60 граммами соли (не йодированной). Заливаем помидоры в банке рассолом.

Для квашеных помидоров используем плотные капроновые крышки. Победительница "Мастер Шеф" распаривает крышки в горячей воде, закрывает ими банки и отправляет в холодное место, например, в погреб.

Пробовать квашеные помидоры "Мастер Шеф" Алина Бурик советует примерно через месяц-полтора, за это время они станут кислыми и вкусными. Хранить квашеные помидоры нужно в прохладном месте, тогда они не перекисают даже за зиму. После открытия банку храним только в холодильнике.

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