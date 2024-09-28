Победительница тринадцатого сезона проекта "Мастер Шеф" Алина Бурик рассказала, как приготовить вкусные квашеные помидоры, которые можно есть круглый год.

Квашенные помидоры – это отличная альтернатива консервированным, они получаются вкусными, полезными и могут хорошо храниться всю зиму и не перекиснуть. Этот рецепт рассчитан на трехлитровую банку квашеных помидоров.

На дно трехлитровой банки "Мастер Шеф" Алины Бурык выкладывает следующие ингредиенты:

  • листья хрена
  • корни хрена и петрушки
  • стебли укропа
  • перец чили – несколько кусочков-колец
  • чеснок - 3 зубчика
  • лук репчатый – несколько колец
  • морковь – 0,5 маленькой (нарезаем кольцами)
  • душистый перец горошком – 5 шт.
  • черный перец горошком – 10 шт.

помидоры

Помидоры моем и плотно выкладываем в банку, максимально, сколько поместится.

Для рассола "Мастер Шеф" Алина Бурик смешивает 1,5 л воды с 60 граммами соли (не йодированной). Заливаем помидоры в банке рассолом.

Для квашеных помидоров используем плотные капроновые крышки. Победительница "Мастер Шеф" распаривает крышки в горячей воде, закрывает ими банки и отправляет в холодное место, например, в погреб.

Пробовать квашеные помидоры "Мастер Шеф" Алина Бурик советует примерно через месяц-полтора, за это время они станут кислыми и вкусными. Хранить квашеные помидоры нужно в прохладном месте, тогда они не перекисают даже за зиму. После открытия банку храним только в холодильнике.

помидоры

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