Вместо обычных оладий попробуйте приготовить такой вариант с творогом и яблоками, получится гораздо вкуснее и полезнее.

Авторка книги "Твои лучшие рецепты", популярная кулинарная блогерка Татьяна Юшина поделилась рецептом супервкусных и нежных творожно-яблочных оладий. ⠀

"Очень вкусные оладьи с большим количеством яблок, очень нежные, очень ароматные! Рекомендую попробовать!", - отметила кулинар.

Для приготовления творожно-яблочных оладий нам понадобятся следующие ингредиенты:

творог – 300 г

яблоки – 3 шт. среднего размера

яйца – 3 шт.

сахар (лучше брать коричневый) – 60-70 г

мука – 90 г

корица – 1 ч.л.

топленое масло или растительное масло для жарки

Яблоки чистим от кожуры, удаляем серединку с семенами и нарезаем мелкими. кубиками.

Творог с яйцами разминаем до однородности вилкой. Затем добавляем сухие ингредиенты: муку, соль, сахар, корицу и перемешиваем тесто до однородности. В конце добавляем к тесту нарезанные яблоки и еще раз осторожно перемешиваем.

Жарим оладьи на разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла, на среднем огне под крышкой до аппетитной золотистой корочки с обеих сторон.

Готовые оладьи посыпаем сахарной пудрой и можно наслаждаться.

Ранее кулинарная блогерка Юлия Сенич поделилась рецептом идеального теста для обычных оладий. Для приготовления оладий нам понадобится 500 г теплого кефира, одно яйцо, 3 ст.л. сахара, 400 г муки, 1 ч.л. разрыхлителя или пищевой соды, а также щепотка соли.

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