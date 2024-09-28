Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал, как вкусно приготовить куриные крылышки, чтобы они были сочными внутри и с хрустящей корочкой.

Для маринада и кляра на 0,5 кг куриных крылышек "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет следующие ингредиенты:

соевый соус – 50 г

соус териаки – 50 г

соль и молотый перец – по вкусу

паприка – 1 ч. л.

чеснок сухой – 1 ч.л.

крахмал – 2 ст.л.

яйцо – 1 шт.

Этот рецепт очень простой и быстрый, не нужно долго мариновать крылышки – добавили специи, соус и можно жарить.

Куриные крылышки "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво разрезает по суставу и складывает в миску. Добавляем к крылышкам соевый соус, терияки, паприку, сухой чеснок, соль и перец, хорошо все перемешиваем.

После этого в миску к крылышкам "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво добавляет яйцо, крахмал и снова хорошо все перемешивает.

Жарить такие крылышки нужно на хорошо разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла на среднем огне до золотистости со всех сторон.

Ранее "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился с украинцами рецептом вкусного желтого маринада к курице. Для его приготовления просто смешиваем 2 ст.л. растительного масла, 1 ст.л. йогурта, по 1 ч.л. соли, куркумы и кинзы, по 0,5 ч.л. паприки, кумина, сушеного лука, сушеного имбиря, молотого черного перца и сушеного чеснока.

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