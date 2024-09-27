Авторка кулинарной книги "Твои лучшие рецепты", украинская фудблогерка Татьяна Юшина поделилась рецептом невероятно вкусной картофельно-тыквенной запеканки.

"Очень вкусное блюдо, может быть и как гарнир, и как основное блюдо на ужин, например. Нравится даже тем, кто не любит тыкву! Все благодаря специям, сладкому перцу и зеленому луку", – советует кулинар.

Ингредиенты для картофельно-тыквенной запеканки:

  • картофель – 300-400 г
  • тыква – 400 г
  • перец сладкий – 1 шт.
  • перец чили – 0,5 шт. (или немного сушеного)
  • лук зеленый - 3 перьев
  • яйца – 2 шт.
  • молоко - 150 г
  • сыр твердый – 50 г
  • соль и специи – по вкусу

тыква

Картофель нарезаем кубиками и отвариваем в подсоленной воде до готовности.

Нарезаем остальные овощи: тыкву – кубиками, сладкий перец – соломкой, зеленый лук – мелко.

На разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла обжариваем тыкву. Добавляем перец, лук, измельченный чили и обжариваем все вместе до мягкости тыквы. В конце добавляем соль и перец по вкусу.

В глубокую форму для запекания выкладываем вареный картофель и жареную тыкву с овощами.

Для заливки смешиваем яйца, молоко, солим и перчим по вкусу. Заливаем овощи этой смесью, а сверху посыпаем все натертым сыром.

Отправляем запеканку в разогретую до 180-200 градусов примерно на 20-30 минут до румяности.

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