Авторка кулинарной книги "Твои лучшие рецепты", украинская фудблогерка Татьяна Юшина поделилась рецептом невероятно вкусной картофельно-тыквенной запеканки. ⠀
"Очень вкусное блюдо, может быть и как гарнир, и как основное блюдо на ужин, например. Нравится даже тем, кто не любит тыкву! Все благодаря специям, сладкому перцу и зеленому луку", – советует кулинар.
Ингредиенты для картофельно-тыквенной запеканки:
- картофель – 300-400 г
- тыква – 400 г
- перец сладкий – 1 шт.
- перец чили – 0,5 шт. (или немного сушеного)
- лук зеленый - 3 перьев
- яйца – 2 шт.
- молоко - 150 г
- сыр твердый – 50 г
- соль и специи – по вкусу
Картофель нарезаем кубиками и отвариваем в подсоленной воде до готовности.
Нарезаем остальные овощи: тыкву – кубиками, сладкий перец – соломкой, зеленый лук – мелко.
На разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла обжариваем тыкву. Добавляем перец, лук, измельченный чили и обжариваем все вместе до мягкости тыквы. В конце добавляем соль и перец по вкусу.
В глубокую форму для запекания выкладываем вареный картофель и жареную тыкву с овощами.
Для заливки смешиваем яйца, молоко, солим и перчим по вкусу. Заливаем овощи этой смесью, а сверху посыпаем все натертым сыром.
Отправляем запеканку в разогретую до 180-200 градусов примерно на 20-30 минут до румяности.
Последние новости Украины:
Весь секрет в соусе: кулинар показал, как вкусно приготовить картошку.
Любимый осенний десерт: рецепт легкого яблочного пирога с корицей.
Три топовых маринада для курицы: "Мастер Шеф" Хименес-Браво поделился рецептами.