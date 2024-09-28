Маринованные баклажаны – это отличная заготовка на зиму, особенно на случай длительных отключений света, поэтому Евгений Клопотенко поделился рецептом этой закуски.

Известный шеф-повар и ресторатор, победитель проекта "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко показал, как приготовить вкусные маринованные баклажаны на зиму.

"База, грунт, фундамент: консервировать баклажаны. Это сделает вашу жизнь вкуснее и проще. Потому что открыли баночку — и есть овощи на тарелке зимой. Открыли баночку — и добавили к мясу", – советует "Мастер Шеф" Клопотенко.

Для приготовления маринованных баклажанов на зиму Евгений Клопотенко берет следующие ингредиенты:

баклажаны – 450 г

укроп – 10 веточек

чеснок – 5-6 зубцов

соль – 1 ч.л.

масло подсолнечное – 50 г

уксус столовый 9% - 40 г

Баклажаны "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко моет, удаляет хвостики и нарезает кубиками среднего размера.

Складываем нарезанные баклажаны в сотейник, заливаем водой, ставим на огонь и варим 5 минут после закипания. После этого сливаем воду, а баклажаны перекладываем в глубокую миску.

К баклажанам "Мастер Шеф" Евгений Клопотенко добавляет мелко нарезанный укроп, выжатый через пресс чеснок, соль, вливает растительное масло, уксус и хорошо перемешивает все.

Выкладываем баклажаны в стерилизованную банку, ставим банку в кастрюлю с водой, доводим до кипения и стерилизуем в течение 15 минут. Достаем банку с баклажанами и герметично закручиваем ее крышкой.

Клопотенко дает баклажанам охладиться при комнатной температуре, а затем переставляет в прохладное место. Хранить такие маринованные баклажаны можно в течение целого года.

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