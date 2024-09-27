В сообщении клиенту ПриватБанка отмечается, что банк навязал ему страхование.

Клиенты "ПриватБанк" выражают недовольство несправедливой системой страховых выплат - украинец, годами уплачивавший взносы, столкнулся с отказом в выплатах, когда возникла необходимость.

Соответствующая жалоба появилась на портале " Минфин ", где оставляют отзывы о работе банков.

В сообщении клиенту ПриватБанка отмечается, что банк навязал ему страхование. Мужчина годами платил взносы, но когда обратился за покрытием расходов на лечение, получил отказ по формальным причинам.

ПриватБанк активно навязывает эту страховку, молча списывая деньги с карты годами, не давая даже шанса сознательно отказаться. Когда же наступает реальный страховой случай и человек тратит десятки тысяч на лечение, компания легко отказывает в выплате, ссылаясь на формальности. моим родственником, который из-за ментальных проблем не смог сразу обратиться за медицинской помощью", - говорится в жалобе клиента "ПриватБанка".

При этом страховая компания проигнорировала состояние здоровья клиента ПриватБанка, отказав в выплате, несмотря на предоставленные очевидные доказательства.

Представители "ПриватБанка" отреагировали на обращение, объяснив, что решение о выплате компенсации в случае травмы или заболевания принимается страховой компанией на основе договора, заключенного с клиентом. В этом договоре указан перечень диагнозов и заболеваний, согласно которым предусмотрены страховые выплаты.

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