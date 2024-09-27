Звезды "Мастер Шеф" поделились рецептом хачапури по-мегрельски, которое имеет сырную начинку как внутри, так и сверху, и благодаря этому оно получается очень вкусным и сочным.

Финалисты кулинарного проекта "Мастер Шеф" Юлия Науменко и Роман Нестурчук показали, как приготовить невероятно вкусное и сырное хачапури по-мегрельски.

Для теста на хачапури звезды "Мастер Шеф" берут следующие ингредиенты:

мука – 500 г

соль – 5 г

сахар – 5 г

дрожжи прессованные – 4 г

минеральная вода Боржоми – 300-350 мл

сливочное масло 82,5% - 50 г

растительное масло – 50 г

Для сырного колобка нам понадобится:

творог - 200 г

сулугуни – 500 г

сыр имеретинский - 300 г

соль – 4 г

желтки яичные – 2 шт.

немного воды - по необходимости

сливочное масло 82,5% - 50 г

К муке звезды "Мастер Шеф" добавляют соль, сахар, дрожжи, минеральную воду, сливочное масло, растительное масло и замешивают тесто. Готовое тесто накрываем и оставляем в теплом месте подходить на 40-45 минут.

Для приготовления сырного колобка звезды "Мастер Шеф" просто смешивают до однородности различные виды сыра с добавлением яичного желтка и воды, чтобы они слепились в шар.

Когда тесто подойдет, раскатываем его, в центр выкладываем сырный колобок, залепляем тесто и снова раскатываем его с сыром внутри.

Для заливки звезды "Мастер Шеф" смешивают яичный желток со сметаной и смазывают этой смесью сверху хачапури. Также дополнительно можно посыпать хачапури тертым сыром.

Выпекаем хачапури по-мегрельски в разогретой до 200-210 градусов духовке примерно 20-25 минут.

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