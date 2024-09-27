Финалисты кулинарного проекта "Мастер Шеф" Юлия Науменко и Роман Нестурчук показали, как приготовить невероятно вкусное и сырное хачапури по-мегрельски.

Для теста на хачапури звезды "Мастер Шеф" берут следующие ингредиенты:

  • мука – 500 г
  • соль – 5 г
  • сахар – 5 г
  • дрожжи прессованные – 4 г
  • минеральная вода Боржоми – 300-350 мл
  • сливочное масло 82,5% - 50 г
  • растительное масло – 50 г

Для сырного колобка нам понадобится:

  • творог - 200 г
  • сулугуни – 500 г
  • сыр имеретинский - 300 г
  • соль – 4 г
  • желтки яичные – 2 шт.
  • немного воды - по необходимости
  • сливочное масло 82,5% - 50 г

рецепт

К муке звезды "Мастер Шеф" добавляют соль, сахар, дрожжи, минеральную воду, сливочное масло, растительное масло и замешивают тесто. Готовое тесто накрываем и оставляем в теплом месте подходить на 40-45 минут.

Для приготовления сырного колобка звезды "Мастер Шеф" просто смешивают до однородности различные виды сыра с добавлением яичного желтка и воды, чтобы они слепились в шар.

Когда тесто подойдет, раскатываем его, в центр выкладываем сырный колобок, залепляем тесто и снова раскатываем его с сыром внутри.

Для заливки звезды "Мастер Шеф" смешивают яичный желток со сметаной и смазывают этой смесью сверху хачапури. Также дополнительно можно посыпать хачапури тертым сыром.

Выпекаем хачапури по-мегрельски в разогретой до 200-210 градусов духовке примерно 20-25 минут.

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