Финалисты кулинарного проекта "Мастер Шеф" Юлия Науменко и Роман Нестурчук показали, как приготовить невероятно вкусное и сырное хачапури по-мегрельски.
Для теста на хачапури звезды "Мастер Шеф" берут следующие ингредиенты:
- мука – 500 г
- соль – 5 г
- сахар – 5 г
- дрожжи прессованные – 4 г
- минеральная вода Боржоми – 300-350 мл
- сливочное масло 82,5% - 50 г
- растительное масло – 50 г
Для сырного колобка нам понадобится:
- творог - 200 г
- сулугуни – 500 г
- сыр имеретинский - 300 г
- соль – 4 г
- желтки яичные – 2 шт.
- немного воды - по необходимости
- сливочное масло 82,5% - 50 г
К муке звезды "Мастер Шеф" добавляют соль, сахар, дрожжи, минеральную воду, сливочное масло, растительное масло и замешивают тесто. Готовое тесто накрываем и оставляем в теплом месте подходить на 40-45 минут.
Для приготовления сырного колобка звезды "Мастер Шеф" просто смешивают до однородности различные виды сыра с добавлением яичного желтка и воды, чтобы они слепились в шар.
Когда тесто подойдет, раскатываем его, в центр выкладываем сырный колобок, залепляем тесто и снова раскатываем его с сыром внутри.
Для заливки звезды "Мастер Шеф" смешивают яичный желток со сметаной и смазывают этой смесью сверху хачапури. Также дополнительно можно посыпать хачапури тертым сыром.
Выпекаем хачапури по-мегрельски в разогретой до 200-210 градусов духовке примерно 20-25 минут.
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