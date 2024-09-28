Некоторые граждане Украины могут выбирать между большими видами пенсионных выплат.
Об этом пишет 24 канал.
Сколько раз можно сменить пенсию
Часто бывает, что люди с инвалидностью имеют необходимый страховой стаж для назначения пенсии по возрасту. Для того чтобы выбрать самый выгодный вариант, стоит проанализировать все условия.
Например, если человек имеет инвалидность III группы и полный страховой стаж, ему может быть выгоднее получать пенсию по возрасту, прекратив выплаты по инвалидности, которые составляют всего 50% от пенсии по возрасту.
Важно! Лица из III группы инвалидности, имеющие полный страховой стаж, но не достигших пенсионного возраста, могут претендовать на назначение пенсии по инвалидности в размере полной пенсии по возрасту. В такой ситуации нет необходимости менять вид пенсии.
Для лиц с инвалидностью I или II группы все зависит от возраста и продолжительности приобретенного страхового стажа для возможного перехода на пенсию по возрасту. В то же время у многих пенсия по инвалидности оказывается более выгодной, чем по возрасту.
Чтобы изменить вид пенсии, необходимо подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд. Сделать это можно несколько раз в зависимости от того, какой вид выплат будет наиболее выгодным.
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