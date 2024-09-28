Например, если человек имеет инвалидность III группы и полный страховой стаж, ему может быть выгоднее получать пенсию по возрасту.

Некоторые граждане Украины могут выбирать между большими видами пенсионных выплат.

Об этом пишет 24 канал.

Сколько раз можно сменить пенсию

Часто бывает, что люди с инвалидностью имеют необходимый страховой стаж для назначения пенсии по возрасту. Для того чтобы выбрать самый выгодный вариант, стоит проанализировать все условия.

Например, если человек имеет инвалидность III группы и полный страховой стаж, ему может быть выгоднее получать пенсию по возрасту, прекратив выплаты по инвалидности, которые составляют всего 50% от пенсии по возрасту.

Важно! Лица из III группы инвалидности, имеющие полный страховой стаж, но не достигших пенсионного возраста, могут претендовать на назначение пенсии по инвалидности в размере полной пенсии по возрасту. В такой ситуации нет необходимости менять вид пенсии.

Для лиц с инвалидностью I или II группы все зависит от возраста и продолжительности приобретенного страхового стажа для возможного перехода на пенсию по возрасту. В то же время у многих пенсия по инвалидности оказывается более выгодной, чем по возрасту.

Чтобы изменить вид пенсии, необходимо подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд. Сделать это можно несколько раз в зависимости от того, какой вид выплат будет наиболее выгодным.

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