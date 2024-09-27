Немного поэкспериментировав, вы получите идеальный вариант закуски для себя или большой компании в дружеском вечере.

Потрясающий соленый кекс, который идеально подойдёт к бокалу вина и дружеским посиделкам можно сделать очень быстро.

В этот раз food-стилист и эксперт по кулинарии my_happyfood поделился, как побаловать себя и близких такой оригинальной закуской.

Ингредиенты для формы 24 см или прямоугольной формы:

Для теста:

4 яйца

150 мл сливок (15-20%)

150 мл растительного масла

200 г муки

Соль и перец (по вкусу)

1 ч. л. орегано или базилика

1 ч. л. паприки

1,5 ч. л. разрыхлителя

Для начинки:

150 г феты (нарезать кубиками)

100 г твёрдого творога (нарезать кубиками)

10-15 вяленых томатов (нарезать)

Горсть оливок (нарезать)

Пучок зелени (по вкусу, нарезать)

Чили (по вкусу, нарезать)

Кунжут (для посыпки)

Приготовление:

В миске смешайте яйца, сливки и растительное масло. Постепенно добавляйте муку, разрыхлитель, орегано, паприку, соль и перец. Тщательно перемешайте.

Осторожно вмешайте в тесто нарезанные кубики феты, творога, вяленые томаты, оливки, чили и зелень. Перемешайте, чтобы начинка нормально смешалась и не оставалась неприятными комочками перед приготовлением.

Выложите тесто в смазанную форму для выпекания, разровняйте поверхность. Сверху посыпьте кунжутом или другими семенами по желанию.

Отправьте форму в предварительно разогретую до 180°C духовку на 35-45 минут. Проверьте готовность кекса шпажкой – она должна быть сухой.

Остудите кекс на решетке, затем нарежьте и подавайте на стол.

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