Потрясающий соленый кекс, который идеально подойдёт к бокалу вина и дружеским посиделкам можно сделать очень быстро.
В этот раз food-стилист и эксперт по кулинарии my_happyfood поделился, как побаловать себя и близких такой оригинальной закуской.
Ингредиенты для формы 24 см или прямоугольной формы:
Для теста:
- 4 яйца
- 150 мл сливок (15-20%)
- 150 мл растительного масла
- 200 г муки
- Соль и перец (по вкусу)
- 1 ч. л. орегано или базилика
- 1 ч. л. паприки
- 1,5 ч. л. разрыхлителя
Для начинки:
- 150 г феты (нарезать кубиками)
- 100 г твёрдого творога (нарезать кубиками)
- 10-15 вяленых томатов (нарезать)
- Горсть оливок (нарезать)
- Пучок зелени (по вкусу, нарезать)
- Чили (по вкусу, нарезать)
- Кунжут (для посыпки)
Приготовление:
В миске смешайте яйца, сливки и растительное масло. Постепенно добавляйте муку, разрыхлитель, орегано, паприку, соль и перец. Тщательно перемешайте.
Осторожно вмешайте в тесто нарезанные кубики феты, творога, вяленые томаты, оливки, чили и зелень. Перемешайте, чтобы начинка нормально смешалась и не оставалась неприятными комочками перед приготовлением.
Выложите тесто в смазанную форму для выпекания, разровняйте поверхность. Сверху посыпьте кунжутом или другими семенами по желанию.
Отправьте форму в предварительно разогретую до 180°C духовку на 35-45 минут. Проверьте готовность кекса шпажкой – она должна быть сухой.
Остудите кекс на решетке, затем нарежьте и подавайте на стол.
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