Такой вариант закуски в китайском стиле из пекинской капусты прекрасно сочетается с рисом, лапшой или омлетом.

В этот раз food-стилист и эксперт по кулинарии my_happyfood предложил простой рецепт салата из пекинской капусты, который идеально подходит в качестве закуски или гарнира.

капуста, скриншот

Ингредиенты:

  • 1 кочан пекинской капусты (нарезать тонкими полосками)
  • Соль (по вкусу)
  • Вода

Для заправки:

  • ½–1 ст. л. чили кочукара или 1–2 свежих чили (измельчить)
  • 2 зубчика чеснока (измельчить)
  • Зелёный лук (несколько побегов, нарезать)
  • Кинза (по желанию, нарезать)
  • 50 мл растительного масла
  • 30–40 мл соевого соуса
  • 1 ст. л. рисового уксуса
  • 1 ч. л. соуса хойсин
  • ½ ч. л. глутамата натрия (опционально, можно не добавлять)

Приготовление:

Посолите капусту и оставьте на 30 минут, чтобы она дала сок. Промойте капусту в холодной воде, затем хорошо отожмите лишнюю жидкость.

Переложите капусту в большую миску. Сверху выложите измельчённый чили, чеснок и зелёный лук. Разогрейте масло и залейте горячим маслом смесь капусты с чили, луком и чесноком.

Добавьте соевый соус, рисовый уксус, соус хойсин и, если используете, глутамат натрия. Тщательно перемешайте все ингредиенты. Попробуйте и при желании подправьте вкус по своему предпочтению, добавив больше соевого соуса, если требуется.

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