Пасту можно выбрать самую разную, главное, чтобы она была высшего качества и не разваривалась при варке.

Рецепт очень простой и обязательно придется вам по вкусу, так как его можно сделать даже на завтрак, при желании можете добавить и другие продукты к пасте.

В Инстаграм food-стилист и эксперт по кулинарии my_happyfood рассказал, как сделать вкусный вариант сырной пасты с овощами. Чили масло можно купить готовое или сделать самим!

Ингредиенты:

Макароны "рожки" — 200 г

1 луковица шалота, измельчить

1 зубчик чеснока, измельчить

2 ст. л. сливочного масла

2 ст. л. муки

400 мл молока

Соль и перец по вкусу

250 г тертого сыра чеддер

1 ст. л. соевого соуса

Чили масло

Зелёный лук, нарезанный

Приготовление:

Отварите макароны по инструкции на упаковке. Слейте воду и отложите. В сковороде растопите сливочное масло на среднем огне. Добавьте измельчённый шалот и чеснок, обжарьте до мягкости.

Всыпьте муку и готовьте, пока она слегка не изменит цвет. Постепенно вливайте молоко, постоянно помешивая, чтобы не образовались комочки.

Варите соус на среднем огне, пока он не загустеет. Затем добавьте соевый соус и тёртый чеддер, продолжайте мешать, сыр должен раствориться.

Добавьте отварные макароны в соус, тщательно перемешайте, чтобы паста была полностью покрыта соусом. Разложите пасту по порционным тарелкам, сверху полейте чили маслом и украсьте нарезанным зелёным луком.

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