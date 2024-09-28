Рецепт очень простой и обязательно придется вам по вкусу, так как его можно сделать даже на завтрак, при желании можете добавить и другие продукты к пасте.
В Инстаграм food-стилист и эксперт по кулинарии my_happyfood рассказал, как сделать вкусный вариант сырной пасты с овощами. Чили масло можно купить готовое или сделать самим!
Ингредиенты:
- Макароны "рожки" — 200 г
- 1 луковица шалота, измельчить
- 1 зубчик чеснока, измельчить
- 2 ст. л. сливочного масла
- 2 ст. л. муки
- 400 мл молока
- Соль и перец по вкусу
- 250 г тертого сыра чеддер
- 1 ст. л. соевого соуса
- Чили масло
- Зелёный лук, нарезанный
Приготовление:
Отварите макароны по инструкции на упаковке. Слейте воду и отложите. В сковороде растопите сливочное масло на среднем огне. Добавьте измельчённый шалот и чеснок, обжарьте до мягкости.
Всыпьте муку и готовьте, пока она слегка не изменит цвет. Постепенно вливайте молоко, постоянно помешивая, чтобы не образовались комочки.
Варите соус на среднем огне, пока он не загустеет. Затем добавьте соевый соус и тёртый чеддер, продолжайте мешать, сыр должен раствориться.
Добавьте отварные макароны в соус, тщательно перемешайте, чтобы паста была полностью покрыта соусом. Разложите пасту по порционным тарелкам, сверху полейте чили маслом и украсьте нарезанным зелёным луком.
Последние новости Украины:
Рецепт легкого пирога на йогурте от победительницы "Мастер Шеф": очень просто и вкусно.
Вместо котлет: рецепт картофельных дерунов с курицей.
Вкусно, как в ресторане: рецепт популярного итальянского салата из помидоров.