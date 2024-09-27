Чтобы согреться этой осенью, можно сделать этот вкусный суп-пюре из томатов и баклажана, он хорошо сочетается с подсушенным хлебом.

Рецепт невероятно вкусного супа-пюре, который согреет и поднимет настроение хорошо подходит для этой осени.

Специально для этого food-стилист и эксперт по кулинарии my_happyfood рассказал в деталях, как сделать суп дома для всей семьи.

Ингредиенты:

2 средних баклажана

1 сладкий перец

600 г томатов (или банка томатов пелати)

1 луковица

5 зубчиков чеснока

1 л воды или бульона

Соль и перец по вкусу

1 ч.л. бальзамического уксуса

Щепотка сахара (по необходимости)

По ½ ч.л. орегано, базилика, паприки

Сыр, зелень, оливки, подсушенный хлеб — для подачи

Приготовление:

Разогрейте духовку до 200°C. Вымойте баклажаны и томаты, разрежьте их пополам. Луковицу нарежьте на четвертинки, а зубчики чеснока очистите.

Выложите все овощи на противень, застеленный бумагой для выпечки, и слегка смажьте оливковым маслом. Запекайте в духовке около 40 минут.

Достаньте запеченные баклажаны и ложкой аккуратно выскребите мякоть. Все овощи переложите в кастрюлю. Добавьте горячей воды или бульона, соль, перец, бальзамический уксус, орегано, базилик, паприку и, если нужно, щепотку сахара.

Доведите суп до кипения и варите на слабом огне около 10 минут.

Используйте погружной блендер для измельчения супа до пюреобразного состояния. Попробуйте и подкорректируйте вкус. При желании добавьте сливки.

Разлейте суп по тарелкам, украсьте сыром, зеленью, оливками или подавайте с подсушенным хлебом.

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