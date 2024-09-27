Рецепт невероятно вкусного супа-пюре, который согреет и поднимет настроение хорошо подходит для этой осени.
Специально для этого food-стилист и эксперт по кулинарии my_happyfood рассказал в деталях, как сделать суп дома для всей семьи.
Ингредиенты:
- 2 средних баклажана
- 1 сладкий перец
- 600 г томатов (или банка томатов пелати)
- 1 луковица
- 5 зубчиков чеснока
- 1 л воды или бульона
- Соль и перец по вкусу
- 1 ч.л. бальзамического уксуса
- Щепотка сахара (по необходимости)
- По ½ ч.л. орегано, базилика, паприки
- Сыр, зелень, оливки, подсушенный хлеб — для подачи
Приготовление:
Разогрейте духовку до 200°C. Вымойте баклажаны и томаты, разрежьте их пополам. Луковицу нарежьте на четвертинки, а зубчики чеснока очистите.
Выложите все овощи на противень, застеленный бумагой для выпечки, и слегка смажьте оливковым маслом. Запекайте в духовке около 40 минут.
Достаньте запеченные баклажаны и ложкой аккуратно выскребите мякоть. Все овощи переложите в кастрюлю. Добавьте горячей воды или бульона, соль, перец, бальзамический уксус, орегано, базилик, паприку и, если нужно, щепотку сахара.
Доведите суп до кипения и варите на слабом огне около 10 минут.
Используйте погружной блендер для измельчения супа до пюреобразного состояния. Попробуйте и подкорректируйте вкус. При желании добавьте сливки.
Разлейте суп по тарелкам, украсьте сыром, зеленью, оливками или подавайте с подсушенным хлебом.
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