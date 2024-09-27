Этот вариант китайской лапши не только прост, но и очень удобен в приготовлении, поэтому вы не потратите много времени.

Рецепт лапши очень легкий, с доступными ингредиентами, поэтому, если вам хочется чего-то в азиатском стиле, такой вариант как раз для вас.

В этот раз food-стилист и эксперт по кулинарии my_happyfood предложил приготовить простое и невероятно вкусное блюдо, которое идеально подойдет для обеда или ужина.

Ингредиенты (на 2 порции):

2 порции лапши (на ваш вкус)

2 огурца, нарезанных тонкими полосками

Листья мяты и кинзы

Жареный кунжут для подачи

Заправка:

4 зубчика чеснока

1 ч.л. тертого имбиря

1-2 стручка чили (по вкусу)

Пучок мяты

1 ст.л. кунжутного масла

1 ч.л. черного уксуса (можно найти в азиатских магазинах)

1 ч.л. темного соевого соуса

2 ст.л. обычного соевого соуса

50 мл воды

Соль по вкусу

1 ч.л. сахара

Приготовление:

Отварите лапшу согласно инструкции на упаковке, затем промойте холодной водой, чтобы охладить.

Для заправки: смешайте все ингредиенты в блендере до почти однородного состояния. Попробуйте и, при необходимости, подкорректируйте вкус.

В большой миске соедините охлажденную лапшу, нарезанные огурцы и зелень. Добавьте заправку и хорошо перемешайте.

Посыпьте готовое блюдо жареным кунжутом и подавайте на стол.

P.S. По желанию, можно добавить проростки бобов, стручковую фасоль или другие овощи на ваш вкус.

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