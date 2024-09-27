Рецепт лапши очень легкий, с доступными ингредиентами, поэтому, если вам хочется чего-то в азиатском стиле, такой вариант как раз для вас.
В этот раз food-стилист и эксперт по кулинарии my_happyfood предложил приготовить простое и невероятно вкусное блюдо, которое идеально подойдет для обеда или ужина.
Ингредиенты (на 2 порции):
- 2 порции лапши (на ваш вкус)
- 2 огурца, нарезанных тонкими полосками
- Листья мяты и кинзы
- Жареный кунжут для подачи
Заправка:
- 4 зубчика чеснока
- 1 ч.л. тертого имбиря
- 1-2 стручка чили (по вкусу)
- Пучок мяты
- 1 ст.л. кунжутного масла
- 1 ч.л. черного уксуса (можно найти в азиатских магазинах)
- 1 ч.л. темного соевого соуса
- 2 ст.л. обычного соевого соуса
- 50 мл воды
- Соль по вкусу
- 1 ч.л. сахара
Приготовление:
Отварите лапшу согласно инструкции на упаковке, затем промойте холодной водой, чтобы охладить.
Для заправки: смешайте все ингредиенты в блендере до почти однородного состояния. Попробуйте и, при необходимости, подкорректируйте вкус.
В большой миске соедините охлажденную лапшу, нарезанные огурцы и зелень. Добавьте заправку и хорошо перемешайте.
Посыпьте готовое блюдо жареным кунжутом и подавайте на стол.
P.S. По желанию, можно добавить проростки бобов, стручковую фасоль или другие овощи на ваш вкус.
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