Рецепт лапши очень легкий, с доступными ингредиентами, поэтому, если вам хочется чего-то в азиатском стиле, такой вариант как раз для вас.

В этот раз food-стилист и эксперт по кулинарии my_happyfood предложил приготовить простое и невероятно вкусное блюдо, которое идеально подойдет для обеда или ужина.

рецепт, скриншот Инстаграм

Ингредиенты (на 2 порции):

  • 2 порции лапши (на ваш вкус)
  • 2 огурца, нарезанных тонкими полосками
  • Листья мяты и кинзы
  • Жареный кунжут для подачи

Заправка:

  • 4 зубчика чеснока
  • 1 ч.л. тертого имбиря
  • 1-2 стручка чили (по вкусу)
  • Пучок мяты
  • 1 ст.л. кунжутного масла
  • 1 ч.л. черного уксуса (можно найти в азиатских магазинах)
  • 1 ч.л. темного соевого соуса
  • 2 ст.л. обычного соевого соуса
  • 50 мл воды
  • Соль по вкусу
  • 1 ч.л. сахара

Приготовление:

Отварите лапшу согласно инструкции на упаковке, затем промойте холодной водой, чтобы охладить.

Для заправки: смешайте все ингредиенты в блендере до почти однородного состояния. Попробуйте и, при необходимости, подкорректируйте вкус.

В большой миске соедините охлажденную лапшу, нарезанные огурцы и зелень. Добавьте заправку и хорошо перемешайте.

Посыпьте готовое блюдо жареным кунжутом и подавайте на стол.

P.S. По желанию, можно добавить проростки бобов, стручковую фасоль или другие овощи на ваш вкус.

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