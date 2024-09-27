Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская поделилась с украинцами рецептом невероятно вкусного и сочного мяса в соусе.

Победительница одного из сезонов, а теперь судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская как приготовить бефстроганов – говядину в сливочно-томатном соусе.

"Это на самом деле хорошая французская классика, а не просто телятина/говядина в сливках", - отметила звезда "Мастер Шеф".

Чтобы приготовить бефстроганов, "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская берет следующие ингредиенты:

лук репчатый – 2 шт.

шампиньоны - 200 г

говяжье филе - 400 г

чеснок – 2 зуб.

сливочное масло или масло оливковое

паприка копченая

томатная паста - 2 ст.л.

белое вино – 50 мл

бульон насыщенный мясной (или сухой)

сливки жирные – 100 мл

чабрец, соль, перец - по вкусу

перец сладкий – 1-2 шт.

Говяжью вырезку "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская нарезает полосками примерно 5 см длиной и 1 см толщиной, на разогретой сковороде или гриле слегка обжаривает мясо с обеих сторон. Или можно обжарить мясо цельным куском, как на ростбиф, дать отдохнуть и потом нарезать полосками.

Мясо пока убираем на тарелку, а на той же сковороде обжариваем нарезанный полукольцами лук и чеснок. Добавляем нарезанные шампиньоны и жарим до румяности.

После этого "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская вливает вино, добавляет томатную пасту и перемешивает. Наливаем бульон, добавляем паприку, соль, перец, листочки тимьяна и увариваем соус.

Далее звезда "Мастер Шеф" добавляет сливки и дает соусу покипеть 5 минут. В готовый соус выкладываем кусочки мяса и прогреваем несколько минут.

"Хорошо подходит также щепотка острого перца в конце и измельченные маринованные огурцы", - добавила "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская.

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