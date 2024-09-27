Победительница одного из сезонов, а теперь судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская как приготовить бефстроганов – говядину в сливочно-томатном соусе.
"Это на самом деле хорошая французская классика, а не просто телятина/говядина в сливках", - отметила звезда "Мастер Шеф".
Чтобы приготовить бефстроганов, "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская берет следующие ингредиенты:
- лук репчатый – 2 шт.
- шампиньоны - 200 г
- говяжье филе - 400 г
- чеснок – 2 зуб.
- сливочное масло или масло оливковое
- паприка копченая
- томатная паста - 2 ст.л.
- белое вино – 50 мл
- бульон насыщенный мясной (или сухой)
- сливки жирные – 100 мл
- чабрец, соль, перец - по вкусу
- перец сладкий – 1-2 шт.
Говяжью вырезку "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская нарезает полосками примерно 5 см длиной и 1 см толщиной, на разогретой сковороде или гриле слегка обжаривает мясо с обеих сторон. Или можно обжарить мясо цельным куском, как на ростбиф, дать отдохнуть и потом нарезать полосками.
Мясо пока убираем на тарелку, а на той же сковороде обжариваем нарезанный полукольцами лук и чеснок. Добавляем нарезанные шампиньоны и жарим до румяности.
После этого "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская вливает вино, добавляет томатную пасту и перемешивает. Наливаем бульон, добавляем паприку, соль, перец, листочки тимьяна и увариваем соус.
Далее звезда "Мастер Шеф" добавляет сливки и дает соусу покипеть 5 минут. В готовый соус выкладываем кусочки мяса и прогреваем несколько минут.
"Хорошо подходит также щепотка острого перца в конце и измельченные маринованные огурцы", - добавила "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская.
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