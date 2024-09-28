Основная причина распространения пожаров – это человеческая халатность, в частности сжигание сухой травы и растительных остатков и за такие действия предусмотрены административные штрафы и другие наказания.
Эту информацию сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области.
Законом запрещено сжигать сухую траву, ведь это может иметь серьезные последствия. В зависимости от нанесенного ущерба, нарушителей могут оштрафовать, лишить свободы или конфисковать имущество. Важно соблюдать правила пожарной безопасности, находясь в лесу или на открытой местности.
"Во время сжигания сухостойной травы гибнет микрофлора. Восстановление родового слоя земли может занять 5-6 лет. При этом в воздухе выбрасываются вредные для дыхания вещества", - сообщают в ГСЧС.
Вот штрафы, угрожающие за нарушение:
- выжигание стерни, лугов, пастбищ или листьев - от 3060 до 6120 грн;
- нарушение требований пожарной безопасности в лесах - от 1530 до 4590 грн;
- уничтожение или очистка лесных массивов и зеленых насаждений – от 91 800 до 153 000 грн;
- действия, повлекшие гибель людей или животных - заключение на 5-10 лет.
Ответственность за поджог во время войны
После начала полномасштабного вторжения Верховная Рада Украины внесла изменения в статью 113 "Диверсия" Уголовного кодекса, добавив умышленные поджоги, в частности, сухостоя. Такие действия могут квалифицироваться как преступление против национальной безопасности во время войны и наказываются заключением до 15 лет с конфискацией имущества.
Особенно опасен поджог на деоккупированных территориях, где могут детонировать боеприпасы или взрывные устройства, создающие угрозу для спасателей.
Следует помнить, что инспекторы могут привлечь к ответственности владельцев территории, если найдутся остатки пожарищ на их участках.
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