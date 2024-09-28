Особенно опасен поджог на деоккупированных территориях, где могут детонировать боеприпасы или взрывные устройства, создающие угрозу для спасателей.

Основная причина распространения пожаров – это человеческая халатность, в частности сжигание сухой травы и растительных остатков и за такие действия предусмотрены административные штрафы и другие наказания.

Эту информацию сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области.

Законом запрещено сжигать сухую траву, ведь это может иметь серьезные последствия. В зависимости от нанесенного ущерба, нарушителей могут оштрафовать, лишить свободы или конфисковать имущество. Важно соблюдать правила пожарной безопасности, находясь в лесу или на открытой местности.

"Во время сжигания сухостойной травы гибнет микрофлора. Восстановление родового слоя земли может занять 5-6 лет. При этом в воздухе выбрасываются вредные для дыхания вещества", - сообщают в ГСЧС.

Вот штрафы, угрожающие за нарушение:

выжигание стерни, лугов, пастбищ или листьев - от 3060 до 6120 грн;

нарушение требований пожарной безопасности в лесах - от 1530 до 4590 грн;

уничтожение или очистка лесных массивов и зеленых насаждений – от 91 800 до 153 000 грн;

действия, повлекшие гибель людей или животных - заключение на 5-10 лет.

Ответственность за поджог во время войны

После начала полномасштабного вторжения Верховная Рада Украины внесла изменения в статью 113 "Диверсия" Уголовного кодекса, добавив умышленные поджоги, в частности, сухостоя. Такие действия могут квалифицироваться как преступление против национальной безопасности во время войны и наказываются заключением до 15 лет с конфискацией имущества.

Особенно опасен поджог на деоккупированных территориях, где могут детонировать боеприпасы или взрывные устройства, создающие угрозу для спасателей.

Следует помнить, что инспекторы могут привлечь к ответственности владельцев территории, если найдутся остатки пожарищ на их участках.

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