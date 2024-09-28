Юристы отмечают, что если военно-учетные данные не обновлены, отказаться от получения повестки нельзя.

Военнообязанные граждане обязаны следовать указаниям, содержащимся в повестках , выданных территориальными центрами комплектования и социальной поддержки (ТЦК), однако существуют случаи, когда отказ от получения повестки является законным.

Это подчеркивает адвокатское объединение "Бачинский и партнеры".

Несмотря на обязанность военнообязанных следовать указаниям ТЦК, есть три конкретные ситуации, в которых законно отказаться от повестки:

Неуполномоченное лицо вручает повестку – только представители ТЦК имеют право ее вручать. Неверные данные — если повестка адресована не вам или содержит ложную информацию о получателе. Отсутствие печати или подписи руководителя ТЦК такие повестки считаются недействительными.

Если вы отказываетесь принять повестку по вышеупомянутым причинам, представители ТЦК обязаны зафиксировать факт отказа. Это позволяет военнообязанным соблюдать закон и защищать свои права в случае неправомерных действий.

Юристы отмечают, что если военно-учетные данные не обновлены, отказаться от получения повестки нельзя. В таком случае такой отказ считается нарушением правил военного учета и законодательства о мобилизации.

Представители ТЦК составляют акт об отказе, в котором можно указать причины отказа. Если человек отказывается подписать акт, его подписывают свидетели.

Наличие акта об отказе от повестки является подтверждением нарушения военного законодательства. Юристы подчеркивают, что штраф за такие действия может колебаться от 17000 до 25500 гривен.

Последние новости Украины:

Напомним, задержан заместитель Министра энергетики Украины.

Как сообщала Politeka, в Украине обнаружили новый скандал на закупках для военных.

Также Politeka писала, что СБУ установили нового агента рф.