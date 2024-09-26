Картошка по-селянски – это отличный гарнир к любым мясным и рыбным блюдам, или же ее можно подавать как самостоятельную закуску, дополняя разнообразными соусами.

Простым рецептом идеальной картошки по-селянски поделилась популярная кулинарная блогерка, автор книги "Твои лучшие рецепты" Татьяна Юшина. ⠀

"Знаете почему в Макдональдсе или других заведениях картошка по-селянски такая вкусная? Сейчас я расскажу вам!", - отметила блогерка.

Для приготовления идеальной картошки по-селянски нам понадобятся следующие ингредиенты:

картофель ~ 1-1,5 кг (среднего размера)

растительное масло ~ 50 г

паприка – 1 ч. л.

чеснок сушеный – 1 ч.л.

чеснок свежий – 2-3 зуб.

соль – по вкусу

Картошку очень хорошо вымываем, чистить от кожуры ее не нужно. Нарезаем картофель дольками на 6-8 частей.

В кастрюле доводим до кипения воду и выключаем огонь. Нарезанный картофель бросаем в кипящую воду и бланшируем примерно 10 минут (если у вас молодой картофель, то хватит две-три минуты).

После этого откидываем картофель на дуршлаг, чтобы из него стекла вода. Перекладываем картошку в миску, добавляем растительное масло, паприку, сушеный чеснок и хорошо все перемешиваем, для этого удобно накрыть миску второй миской и хорошо встряхнуть.

Картофель в один слой выкладываем на противень, застеленный пергаментом, и отправляем в очень хорошо разогретую духовку (230-250 градусов) примерно на 15-20 минут. Минут за 5 до конца приготовления можно включить режим гриля.

Горячий картошку по-селянски перекладываем в миску, добавляем соль, тертый чеснок, перемешиваем и сразу подаем.

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