Вместо традиционной творожной запеканки попробуйте приготовить такой пирог, в котором соединились рассыпчатое шоколадное тесто и нежная творожная масса с изюмом.

Сырник на хрупком тесте, который еще называют "королевский" – это отличный десерт, который очень просто готовится, а получается вкуснее обычных сырников и запеканок.

Рецептом поделился украинский фудблогер Алекс Миль. Этот рецепт рассчитан на большой пирог в форме размером 36х24 см, можете готовить поменьше, для этого просто пропорционально уменьшаем количество ингредиентов.

Для шоколадного теста нам понадобится:

мука – 400 г

какао-порошок – 3 ст.л.

яйца – 2 шт.

сахар – 200 г

разрыхлитель – 2 ч.л.

сливочное масло – 150 г

Для творожной начинки:

творог 5% - 1 кг

сливочное масло – 200 г

яйца – 5 шт. (разделяем на белки и желтки)

манная крупа – 2 ст.л.

крахмал – 1 ст.л.

ванильный сахар – 1 пакетик

изюм – 160 г (заливаем кипятком, чтобы они распарились)

цедра одного лимона

Чтобы приготовить тесто, для начала смешиваем сливочное масло комнатной температуры с сахаром и миксером взбиваем их в течение двух минут. Затем добавляем яйца и продолжаем взбивать еще две минуты.

Отдельно смешиваем сухие ингредиенты: муку, разрыхлитель и какао-порошок. Всыпаем сухие ингредиенты в масляно-яичную массу и замешиваем тесто.

Готовое тесто делим на две части, большую и меньшую, заворачиваем в пленку и на час отправляем в морозилку.

Тем временем готовим творожную массу. Яичные желтки смешиваем с творогом, сахаром, ванильным сахаром, лимонной цедрой, манкой, крахмалом и растопленным маслом, перебиваем все блендером до однородности.

Отдельно взбиваем белки до пиков, добавляем их в творожную массу и аккуратно перемешиваем. Добавляем изюм и еще раз перемешиваем.

Достаем тесто из морозилки. На дно формы, застеленной пергаментом, большую часть теста натираем на крупной терке. На тесто выкладываем творожную массу, а сверху натираем меньшую часть теста.

Выпекаем сырник в разогретой до 180 градусов духовке примерно 50 минут. Готовому сырнику даем полностью остыть.

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