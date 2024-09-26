Сырник на хрупком тесте, который еще называют "королевский" – это отличный десерт, который очень просто готовится, а получается вкуснее обычных сырников и запеканок.
Рецептом поделился украинский фудблогер Алекс Миль. Этот рецепт рассчитан на большой пирог в форме размером 36х24 см, можете готовить поменьше, для этого просто пропорционально уменьшаем количество ингредиентов.
Для шоколадного теста нам понадобится:
- мука – 400 г
- какао-порошок – 3 ст.л.
- яйца – 2 шт.
- сахар – 200 г
- разрыхлитель – 2 ч.л.
- сливочное масло – 150 г
Для творожной начинки:
- творог 5% - 1 кг
- сливочное масло – 200 г
- яйца – 5 шт. (разделяем на белки и желтки)
- манная крупа – 2 ст.л.
- крахмал – 1 ст.л.
- ванильный сахар – 1 пакетик
- изюм – 160 г (заливаем кипятком, чтобы они распарились)
- цедра одного лимона
Чтобы приготовить тесто, для начала смешиваем сливочное масло комнатной температуры с сахаром и миксером взбиваем их в течение двух минут. Затем добавляем яйца и продолжаем взбивать еще две минуты.
Отдельно смешиваем сухие ингредиенты: муку, разрыхлитель и какао-порошок. Всыпаем сухие ингредиенты в масляно-яичную массу и замешиваем тесто.
Готовое тесто делим на две части, большую и меньшую, заворачиваем в пленку и на час отправляем в морозилку.
Тем временем готовим творожную массу. Яичные желтки смешиваем с творогом, сахаром, ванильным сахаром, лимонной цедрой, манкой, крахмалом и растопленным маслом, перебиваем все блендером до однородности.
Отдельно взбиваем белки до пиков, добавляем их в творожную массу и аккуратно перемешиваем. Добавляем изюм и еще раз перемешиваем.
Достаем тесто из морозилки. На дно формы, застеленной пергаментом, большую часть теста натираем на крупной терке. На тесто выкладываем творожную массу, а сверху натираем меньшую часть теста.
Выпекаем сырник в разогретой до 180 градусов духовке примерно 50 минут. Готовому сырнику даем полностью остыть.
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