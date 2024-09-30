С 1 октября 2024 года некоторые украинские пенсионеры получат повышенные выплаты благодаря праву на возрастные доплаты и поддержку Всемирной продовольственной программы ООН.
Об этом отмечается в региональных отделениях Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
Гарантированное повышение выплат будет для группы пенсионеров, празднующих свое 70-, 75- или 80-летие в октябре. Важно, чтобы их пенсия не превышала 10,34 тыс. грн.
Размер возрастных доплат составляет:
- 300 грн - для лиц, которым исполнилось 70-75 лет;
- 456 грн - для лиц, которым исполнилось 75-80 лет;
- 570 грн — для пенсионеров старше 80 лет.
Доплаты от Всемирной продовольственной программы ООН
Кроме того, в октябре начинают действовать программа от ВПП ООН, обеспечивающая предоставление финансовой помощи пенсионерам с низкими выплатами, проживающими в определенных регионах.
Эта программа будет активна до конца 2024 года и будет распространяться на пенсионеров, живущих в зонах активных или показательных боевых действий. Размер доплаты будет определяться индивидуально и составит разницу между 3,25 тыс. грн. и фактической суммой пенсии.
Основные условия программы:
- Пенсия не должна превышать 3,25 тысячи гривен.
- Размещение на территориях активных или возможных боевых действий (список, определенный приказом №309 ).
- Отсутствие помощи с марта 2023 г. от международных организаций или государств на жительство для переселенцев.
Заявки на получение этой доплаты подавать не нужно. Пенсии с учетом доплаты будут автоматически начислены на банковские карты или через отделения Укрпочты.
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