Кроме того, в октябре начинают действовать программа от ВПП ООН, обеспечивающая предоставление финансовой помощи пенсионерам с низкими выплатами, проживающими в определенных регионах.

С 1 октября 2024 года некоторые украинские пенсионеры получат повышенные выплаты благодаря праву на возрастные доплаты и поддержку Всемирной продовольственной программы ООН.

Об этом отмечается в региональных отделениях Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Гарантированное повышение выплат будет для группы пенсионеров, празднующих свое 70-, 75- или 80-летие в октябре. Важно, чтобы их пенсия не превышала 10,34 тыс. грн.

Размер возрастных доплат составляет:

300 грн - для лиц, которым исполнилось 70-75 лет;

456 грн - для лиц, которым исполнилось 75-80 лет;

570 грн — для пенсионеров старше 80 лет.

Доплаты от Всемирной продовольственной программы ООН

Кроме того, в октябре начинают действовать программа от ВПП ООН, обеспечивающая предоставление финансовой помощи пенсионерам с низкими выплатами, проживающими в определенных регионах.

Эта программа будет активна до конца 2024 года и будет распространяться на пенсионеров, живущих в зонах активных или показательных боевых действий. Размер доплаты будет определяться индивидуально и составит разницу между 3,25 тыс. грн. и фактической суммой пенсии.

Основные условия программы:

Пенсия не должна превышать 3,25 тысячи гривен.

Размещение на территориях активных или возможных боевых действий (список, определенный приказом №309 ).

Отсутствие помощи с марта 2023 г. от международных организаций или государств на жительство для переселенцев.

Заявки на получение этой доплаты подавать не нужно. Пенсии с учетом доплаты будут автоматически начислены на банковские карты или через отделения Укрпочты.

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