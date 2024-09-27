Звезда двенадцатого сезона "Мастер Шеф" Ольга Рябенко показала, как быстро приготовить пасту с грибами и нежным соусом на основе сливочного сыра.
"Идеальный вариант для быстрого и вкусного ужина", – советует звезда "Мастер Шеф".
Для приготовления пасты с грибами и сливочно-сырным соусом "Мастер Шеф" Ольга Рябенко берет следующие ингредиенты:
- паста из твердых сортов пшеницы (любой формы) – 200 г
- вода, в которой варилась паста – 150 г
- растительное масло для жарки – 2 ст.л.
- лук репчатый – 1 шт.
- чеснок – 3 зуб.
- чабрец – 1 веточка
- грибы (любые) – 400 г
- сливочное масло – 30 г
- соль и молотый перец – по вкусу
- сливочный крем-сыр - 200 г
- горчица – 1 ч.л.
- петрушка – для подачи
Лук и чеснок "Мастер Шеф" Ольга Рябенко мелко нарезает и обжаривает на разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла, добавляет листочки тимьяна.
"У меня грибов всегда много, поэтому взяла три вида, которые были. Если у вас есть лесные, то, конечно, берите их, потому что с ними будет еще вкуснее", – отметила звезда "Мастер Шеф".
Грибы нарезаем и добавляем в сковороду к луку, также добавляем кусочек сливочного масла, соль, перец по вкусу и готовим до золотистости, периодически помешивая. Тем временем отвариваем пасту в кипящей подсоленной воде, время приготовления указано на упаковке.
После этого к грибам "Мастер Шеф" Ольга Рябенко добавляет сливочный крем-сыр, горчицу, вливает немного воды, в которую варилась паста, и перемешивает. Добавляем готовую пасту, мелко нарезанную петрушку, перемешиваем все – и вкусный ужин готов.
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