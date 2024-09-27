Суперфиналистка кулинарного шоу "Мастер Шеф" Ольга Рябенко предложила украинцам рецепт легкого и вкусного ужина, на приготовление которого уйдет всего 15 минут.

Звезда двенадцатого сезона "Мастер Шеф" Ольга Рябенко показала, как быстро приготовить пасту с грибами и нежным соусом на основе сливочного сыра.

"Идеальный вариант для быстрого и вкусного ужина", – советует звезда "Мастер Шеф".

Для приготовления пасты с грибами и сливочно-сырным соусом "Мастер Шеф" Ольга Рябенко берет следующие ингредиенты:

паста из твердых сортов пшеницы (любой формы) – 200 г

вода, в которой варилась паста – 150 г

растительное масло для жарки – 2 ст.л.

лук репчатый – 1 шт.

чеснок – 3 зуб.

чабрец – 1 веточка

грибы (любые) – 400 г

сливочное масло – 30 г

соль и молотый перец – по вкусу

сливочный крем-сыр - 200 г

горчица – 1 ч.л.

петрушка – для подачи

Лук и чеснок "Мастер Шеф" Ольга Рябенко мелко нарезает и обжаривает на разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла, добавляет листочки тимьяна.

"У меня грибов всегда много, поэтому взяла три вида, которые были. Если у вас есть лесные, то, конечно, берите их, потому что с ними будет еще вкуснее", – отметила звезда "Мастер Шеф".

Грибы нарезаем и добавляем в сковороду к луку, также добавляем кусочек сливочного масла, соль, перец по вкусу и готовим до золотистости, периодически помешивая. Тем временем отвариваем пасту в кипящей подсоленной воде, время приготовления указано на упаковке.

После этого к грибам "Мастер Шеф" Ольга Рябенко добавляет сливочный крем-сыр, горчицу, вливает немного воды, в которую варилась паста, и перемешивает. Добавляем готовую пасту, мелко нарезанную петрушку, перемешиваем все – и вкусный ужин готов.

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