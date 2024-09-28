В рамках программы медицинских гарантий бесплатную стоматологическую помощь могут получить несколько категорий.

В Украине запустили пилотный проект Министерства здравоохранения вместе со стоматологическими клиниками, который позволяет бойцам ВСУ и ветеранам получить бесплатное стоматологическое лечение.

Подробную информацию о записи на лечение предоставляют "Факты".

В программе уже участвуют около 300 медицинских учреждений по всей стране.

Какие стоматологические услуги можно получить бесплатно

Программа предусматривает широкий спектр стоматологических услуг, в том числе сложное протезирование зубов. Уже более двух тысяч украинских военных воспользовались этой возможностью.

Больше медицинских учреждений, которые сотрудничают с НСЗУ, расположены в Харьковской, Днепропетровской и Полтавской областях.

Кто имеет право на бесплатное лечение?

В рамках программы медицинских гарантий бесплатную стоматологическую помощь могут получить:

участники боевых действий;

лица с инвалидностью в результате войны;

военные, не получившие статус участника боевых действий, но продолжающих выполнять боевые задания.

Для доступа к услугам необходимо обратиться в законтрактованное медицинское учреждение. Предварительно следует получить отправку от стоматолога и подготовить копию документов, перечень которых можно найти на сайте НСЗУ. В случае возникновения вопросов военные могут обратиться в контакт-центр НСЗУ по телефону 16-77.

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