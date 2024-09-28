Согласно приговору, 38-летняя женщина присоединилась к сообществу Viber в марте 2024 года.

В Черниговской области женщина в Viber сообщала о посещениях и перемещениях представителей территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Это приговор суда, который опубликован в Едином государственном реестре судебных решений.

Информацию она передавала жителям Нежина и Нежинского района.

Детали дела

Согласно приговору, 38-летняя женщина присоединилась к сообществу Viber в марте 2024 года. Она была там как участница. В период с 23 марта по 9 мая она разместила не менее пяти сообщений о сайте и перемещениях военнослужащих ТЦК и СП, в том числе два фото и три текстовых сообщения.

Эти данные отражали актуальное место пребывания военных и были доступны для всех групп участников, насчитывающих более шести тысяч человек.

Решение суда

Женщина была обвинена в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины во время особого периода.

Обвиняемая признала свою вину. Суд назначил ей пять лет лишения свободы, но из-за искреннего раскаяния, сотрудничества со следствием, объявления предыдущих судов, брак и малолетнего ребенка на иждивении — его освободили от отбывания наказания с испытательным сроком на два года.

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