Такое тесто для пирожков всегда получается вкусным, мягким, нежным и пышным, а начинку для них можно выбирать любую соленую или сладкую.

Рецептом идеального дрожжевого теста для пирожков поделилась украинская фудблогерка Юлия Микулич, оно очень просто готовится и получается очень послушным.

Ингредиенты для теста (в расчете на ~12 пирожков):

молоко - 250 г

сахар – 1,5 ст.л.

дрожжи сухие – 1,5 ч.л.

соль – 0,5 ч.л.

яйцо – 1 шт. + 1 шт. для смазки пирожков

растительное масло - 60 г

мука ~ 500 г

Для начинки кулинар использовала жареный фарш с луком, но начинку можно добавлять абсолютно любую.

В миску к теплому молоку добавляем сахар и сухие дрожжи, перемешиваем, накрываем и оставляем на 10-15 минут до появления дрожжевой шапочки.

После этого добавляем яйцо, растительное масло, соль и перемешиваем до однородности. Частями всыпаем муку. Сначала перемешиваем тесто венчиком в миске, а когда оно соберется в шар, перекладываем на припыленный мукой стол и вымешиваем руками тесто примерно 7 минут.

Тесто получится мягким и упругим. Кладем его в миску, накрываем и оставляем в теплом месте, чтобы оно увеличилось в два-три раза.

Когда тесто подойдет, обминаем его и делим на 12 шариков. Раскатываем тесто, выкладываем начинку и формируем пирожки. Выкладываем пирожки на противень, застеленный пергаментом, накрываем полотенцем и оставляем еще на пол часа.

Смазываем пирожки взбитым яйцом и выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке до румяности (примерно 25 минут).

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