Украинская кулинарная блогерка Юлия Микулич рассказала, как приготовить салат Оливье по-новому, в виде торта, который получается вкуснее и нежнее обычного.
Кулинар советует попробовать Оливье с курицей вместо колбасы, со свежим огурцом и морковью по-корейски.
Для приготовления Оливье по-новому нам понадобятся следующие ингредиенты:
- картофель – 3 шт. среднего размера
- лук (лучше синий) - 0,5 большого или 1 маленький
- куриное филе - 1 большое
- горошек консервированный – 130 г
- морковь по-корейски – 120 г
- огурцы свежие – 3 шт. (средние)
- яйца – 5 шт.
- майонез
Куриное филе приправляем соевым соусом, солью, молотым перцем и обжариваем или запекаем до готовности. Картошку также либо варим, либо запекаем. Яйца варим вкрутую.
Картофель натираем на мелкой терке и выкладываем на большую тарелку первым слоем, немного подсаиваем его и смазываем майонезом. Следующий слой – мелко нарезанный лук, его также немного смазываем майонезом.
Далее выкладываем мелко нарезанное куриное филе, снова майонез. Следом консервированный горошек, морковь по-корейски (ее надо дополнительно нарезать, чтобы было удобно есть), снова майонез.
Выкладываем натертый на мелкой терке и отжатый от лишней жидкости свежий огурец, немного подсаливаем и смазываем майонезом. А сверху натираем вареные яйца и в последний раз смазываем майонезом.
Перед подачей даем Оливье-торту настояться несколько часов в холодильнике.
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