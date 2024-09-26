Салат Оливье можно сделать еще более вкусным и праздничным с виду, если приготовить его в форме торта, а также заменить вареную морковь на морковь по-корейски.

Украинская кулинарная блогерка Юлия Микулич рассказала, как приготовить салат Оливье по-новому, в виде торта, который получается вкуснее и нежнее обычного.

Кулинар советует попробовать Оливье с курицей вместо колбасы, со свежим огурцом и морковью по-корейски.

Для приготовления Оливье по-новому нам понадобятся следующие ингредиенты:

картофель – 3 шт. среднего размера

лук (лучше синий) - 0,5 большого или 1 маленький

куриное филе - 1 большое

горошек консервированный – 130 г

морковь по-корейски – 120 г

огурцы свежие – 3 шт. (средние)

яйца – 5 шт.

майонез

Куриное филе приправляем соевым соусом, солью, молотым перцем и обжариваем или запекаем до готовности. Картошку также либо варим, либо запекаем. Яйца варим вкрутую.

Картофель натираем на мелкой терке и выкладываем на большую тарелку первым слоем, немного подсаиваем его и смазываем майонезом. Следующий слой – мелко нарезанный лук, его также немного смазываем майонезом.

Далее выкладываем мелко нарезанное куриное филе, снова майонез. Следом консервированный горошек, морковь по-корейски (ее надо дополнительно нарезать, чтобы было удобно есть), снова майонез.

Выкладываем натертый на мелкой терке и отжатый от лишней жидкости свежий огурец, немного подсаливаем и смазываем майонезом. А сверху натираем вареные яйца и в последний раз смазываем майонезом.

Перед подачей даем Оливье-торту настояться несколько часов в холодильнике.

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