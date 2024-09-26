Шеф-повар поделилась простым рецептом куриных котлет, которые всегда получаются невероятно вкусными, сочными и подойдут даже для праздничного стола.

Куриные котлеты получатся еще более сочными и вкусными, чем обычно, если добавить в фарш овощи, а также дополнительно приготовить к ним сырно-грибную шапочку.

Рецептом поделилась шеф-повар Валентина Кущ. Ингредиенты для котлет:

фарш куриный – 400 г

лук – 1 шт.

чеснок – 2 зуб.

перец болгарский – 1 шт. (можно и без него)

яйцо – 1 шт.

сухари панировочные – 4-5 ст.л.

соль и перец – по вкусу

Для сырно-грибной шапочки:

лук репчатый – 1 шт.

шампиньоны – 10 шт.

сметана – 3-4 ст.л.

сыр твердый – 100 г

соль и перец – по вкусу

Лук и чеснок перебиваем блендером до однородности. Болгарский перец также измельчаем в блендере.

В куриный фарш добавляем лук с чесноком, сладкий перец, яйцо, панировочные сухари, а также соль и перец по вкусу, перемешиваем. Также по желанию можно добавить в фарш мелко нарезанную зелень.

Руками, смоченными в воде, формируем круглые приплюснутые котлеты, как на бургер. Жарим котлеты на разогретой сковороде с обеих сторон.

"Просто до румяности. Не доводим до готовности. Это для того, чтобы "закупорить" сок", – объяснила шеф-повар.

Котлеты перекладываем на противень, застеленный пергаментом.

На той же сковороде обжариваем мелко нарезанный лук в течение нескольких минут. Следом добавляем нарезанные шампиньоны и готовим еще 10-15 минут. В конце добавляем сметану, соль, перец и перемешиваем.

Сверху на котлеты выкладываем грибной соус и посыпаем все тертым сыром. Запекаем в разогретой до 180 градусов духовке примерно 10 минут.

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