Куриные котлеты получатся еще более сочными и вкусными, чем обычно, если добавить в фарш овощи, а также дополнительно приготовить к ним сырно-грибную шапочку.
Рецептом поделилась шеф-повар Валентина Кущ. Ингредиенты для котлет:
- фарш куриный – 400 г
- лук – 1 шт.
- чеснок – 2 зуб.
- перец болгарский – 1 шт. (можно и без него)
- яйцо – 1 шт.
- сухари панировочные – 4-5 ст.л.
- соль и перец – по вкусу
Для сырно-грибной шапочки:
- лук репчатый – 1 шт.
- шампиньоны – 10 шт.
- сметана – 3-4 ст.л.
- сыр твердый – 100 г
- соль и перец – по вкусу
Лук и чеснок перебиваем блендером до однородности. Болгарский перец также измельчаем в блендере.
В куриный фарш добавляем лук с чесноком, сладкий перец, яйцо, панировочные сухари, а также соль и перец по вкусу, перемешиваем. Также по желанию можно добавить в фарш мелко нарезанную зелень.
Руками, смоченными в воде, формируем круглые приплюснутые котлеты, как на бургер. Жарим котлеты на разогретой сковороде с обеих сторон.
"Просто до румяности. Не доводим до готовности. Это для того, чтобы "закупорить" сок", – объяснила шеф-повар.
Котлеты перекладываем на противень, застеленный пергаментом.
На той же сковороде обжариваем мелко нарезанный лук в течение нескольких минут. Следом добавляем нарезанные шампиньоны и готовим еще 10-15 минут. В конце добавляем сметану, соль, перец и перемешиваем.
Сверху на котлеты выкладываем грибной соус и посыпаем все тертым сыром. Запекаем в разогретой до 180 градусов духовке примерно 10 минут.
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