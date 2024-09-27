Благодаря такому маринаду маринованные шампиньоны готовятся просто, быстро, получаются очень вкусными, а если дать им постоять ночь в холодильнике, то получится идеально.

Шеф-повар Валентина Кущ поделилась с украинцами рецептом невероятно вкусных маринованных грибов (шампиньонов), на приготовление которых уйдет 10 минут.

"Великолепный рецепт! Быстрый, вкусный и универсальный. Я люблю добавлять много разных специй, но совсем по чуть-чуть. И оставьте промариноваться хотя бы на ночь, вкуснятина еще та", - советует шеф-повар.

Для маринада на 400 г шампиньонов шеф-повар берет:

50 г воды

50 г растительного масла

соль – чуть больше 1 ч.л.

сахар – 1 ч.л.

уксус – если 6%, то 2,5 ст.л, а если 9%, то хватит 2 ст.л.

лавровый лист – 2 шт.

перец горошком – 10 шт.

чеснок – 3 зуб.

Также, если есть, можно добавить щепотку кориандра, щепотку горчичных зерен и 1-2 гвоздички.

Грибы нужно хорошо промыть, для этого удобно использовать муку.

"Засыпаю 1-2 ст.л. муки, болтаю и жду 10-15 минут. Дальше просто промываю. У меня не было маленьких грибов, поэтому я взяла обычные и разрезала пополам", - объяснила шеф-повар

Для маринада в кастрюльке смешиваем все ингредиенты, добавляем грибы, ставим на огонь и варим в течение 10 минут. За это время грибы отдадут влагу, уменьшатся в размере и потемнеют.

Готовым маринованным грибам даем остыть, перекладываем их в банку вместе с маринадом и отправляем в холодильник. Подавать маринованные шампиньоны шеф-повар советует с тонко нарезанным лучком и зеленью.

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