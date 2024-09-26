Это блюдо прекрасное дополнение к отварному рису, кимбабу или лапше.
В этот раз food-стилист и эксперт по кулинарии my_happyfood рассказал, как быстро и аккуратно приготовить, вероятно один из лучших огуречный кимчи.
Ингредиенты:
- 6 средних огурцов
- 3-4 ст. л. соли
- Вода
Для кимчи начинки:
- Небольшой пучок зеленого лука (нарезать)
- 1 средняя морковь (нарезать тонкими полосками)
- 2-4 ст. л. кочегара (корейский чили)
- 4 зубчика чеснока (измельчить)
- 2 ст. л. тертого имбиря
- 1 ст. л. сахара или тертое яблоко
- 1.5 ст. л. кунжута
- 3 ст. л. соевого соуса
- 3 ст. л. веган устричного или грибного соуса
- 70–100 мл воды
Приготовление:
Разрежьте огурцы вдоль на 4 части, не дорезая до конца. Обильно посолите их и оставьте на 15 минут. Затем залейте огурцы водой, чтобы она полностью их покрыла, и оставьте еще на 1-2 часа. За это время огурцы станут мягкими.
Промойте огурцы от лишней соли.
Для начинки смешайте все ингредиенты: зеленый лук, морковь, чеснок, имбирь, кочегар, кунжут, соевый и веган соусы, воду, сахар или тертое яблоко. Оставьте смесь на 10-15 минут для настаивания.
Вложите начинку в разрезы огурцов. Рекомендуется работать в перчатках, так как начинка острая. Сложите фаршированные огурцы в контейнер, закройте и оставьте при комнатной температуре на 1-2 дня для ферментации.
Огуречный кимчи можно есть сразу, но после ферментации вкус станет насыщеннее. Храните в холодильнике до 2 недель.
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