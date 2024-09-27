Известная украинская певица и продюсер Наталья Могилевская поделилась рецептом суперполезного напитка, которым она иногда заменяет себе завтрак или ужин.

Наталья Могилевская рассказала о пользе капустного кваса, который также называют реджувелак, и как просто его можно приготовить в домашних условиях.

Могилевская рассказала, что это природный пробиотик, который работает лучше любых таблеток. Иногда его можно пить вместо воды, а для вкуса и цвета Наталья Могилевская предлагает добавлять свеклу.

Чтобы приготовить капустный квас, Наталья Могилевская использует следующие ингредиенты (на трехлитровую банку):

капуста белокочанная (не молодая) – 900 г

свекла – 300 г

вода чистая – 1,5 л

Капусту и очищенную свеклу Наталья Могилевская нарезает на крупные куски.

Трехлитровую банку предварительно нужно промыть горячей водой, а затем еще несколько раз прополоскать ее в кипятке. В банку выкладываем всю капусту и свеклу, заливаем 1,5 л воды и перемешиваем.

Банка Наталья Могилевская накрывает сложенной в четыре раза марлей и резинкой фиксирует ее на горлышке. Чтобы получить капустный квас, оставляем банку на 4-5 суток в теплом месте (температура в идеале от 18 до 25 градусов).

Каждый день по несколько раз нужно перемешивать овощи в банке. Могилевская также отметила, что если температура будет выше, то квас приготовится быстрее.

Готовый капустный квас процеживаем, переливаем в чистую банку и до двух недель храним в холодильнике.

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