Наталья Могилевская рассказала о пользе капустного кваса, который также называют реджувелак, и как просто его можно приготовить в домашних условиях.
Могилевская рассказала, что это природный пробиотик, который работает лучше любых таблеток. Иногда его можно пить вместо воды, а для вкуса и цвета Наталья Могилевская предлагает добавлять свеклу.
Чтобы приготовить капустный квас, Наталья Могилевская использует следующие ингредиенты (на трехлитровую банку):
- капуста белокочанная (не молодая) – 900 г
- свекла – 300 г
- вода чистая – 1,5 л
Капусту и очищенную свеклу Наталья Могилевская нарезает на крупные куски.
Трехлитровую банку предварительно нужно промыть горячей водой, а затем еще несколько раз прополоскать ее в кипятке. В банку выкладываем всю капусту и свеклу, заливаем 1,5 л воды и перемешиваем.
Банка Наталья Могилевская накрывает сложенной в четыре раза марлей и резинкой фиксирует ее на горлышке. Чтобы получить капустный квас, оставляем банку на 4-5 суток в теплом месте (температура в идеале от 18 до 25 градусов).
Каждый день по несколько раз нужно перемешивать овощи в банке. Могилевская также отметила, что если температура будет выше, то квас приготовится быстрее.
Готовый капустный квас процеживаем, переливаем в чистую банку и до двух недель храним в холодильнике.
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