Попытайтесь приготовить вкусные хачапури на кефире всего за 10 минут, рецепт невероятно простой.

Татьяна Литвинова, шеф-повар и ресторатор, дала легкий рецепт хачапури, идеально подойдет для завтрака или перекуса.

Для приготовления хачапури вам понадобятся:

2 стакана просеянной муки

1 ч. л. сахара

1 ч. л. соли

1 ч. л. разрыхлителя (можно заменить содой)

1 стакан кефира

1 яйцо

2 ст. л. масла

200 г сыра (сулугуни) или мяса (по вкусу)

Зеленый лук для добавления в начинку

В глубокой миске смешайте муку, сахар, соль и разрыхлитель. Добавьте кефир, яйцо и растительное масло. Замесите тесто в однородную смесь. Если у вас есть миксер, это значительно облегчит процесс.

Разделите тесто на несколько частей. Из каждой части сформуйте кружочки, накройте их, чтобы они не засыхали.

Подготовьте начинку: натертый на терке сыр (сологуни) смешайте с измельченным зеленым луком или используйте мясной фарш, предварительно приправленный специями.

Возьмите один кружочек теста, положите в центр начинку, закройте сверху тесто и аккуратно раскатайте. Перекиньте хачапури на сухую сковороду.

Жарьте на среднем огне около 5-7 минут с каждой стороны до золотистого цвета. По желанию, в завершение смажьте хачапури сливочным маслом для дополнительного аромата.

Подавайте горячими с чашкой ароматного кофе. Хачапури получатся нежными и сочными, а их вкус не оставит равнодушным никого!

Попробуйте этот скорый рецепт Татьяны Литвиновой и вы будете приятно удивлены результатом!

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