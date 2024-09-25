Татьяна Литвинова, шеф-повар и ресторатор, дала легкий рецепт хачапури, идеально подойдет для завтрака или перекуса.
Для приготовления хачапури вам понадобятся:
- 2 стакана просеянной муки
- 1 ч. л. сахара
- 1 ч. л. соли
- 1 ч. л. разрыхлителя (можно заменить содой)
- 1 стакан кефира
- 1 яйцо
- 2 ст. л. масла
- 200 г сыра (сулугуни) или мяса (по вкусу)
- Зеленый лук для добавления в начинку
В глубокой миске смешайте муку, сахар, соль и разрыхлитель. Добавьте кефир, яйцо и растительное масло. Замесите тесто в однородную смесь. Если у вас есть миксер, это значительно облегчит процесс.
Разделите тесто на несколько частей. Из каждой части сформуйте кружочки, накройте их, чтобы они не засыхали.
Подготовьте начинку: натертый на терке сыр (сологуни) смешайте с измельченным зеленым луком или используйте мясной фарш, предварительно приправленный специями.
Возьмите один кружочек теста, положите в центр начинку, закройте сверху тесто и аккуратно раскатайте. Перекиньте хачапури на сухую сковороду.
Жарьте на среднем огне около 5-7 минут с каждой стороны до золотистого цвета. По желанию, в завершение смажьте хачапури сливочным маслом для дополнительного аромата.
Подавайте горячими с чашкой ароматного кофе. Хачапури получатся нежными и сочными, а их вкус не оставит равнодушным никого!
Попробуйте этот скорый рецепт Татьяны Литвиновой и вы будете приятно удивлены результатом!
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