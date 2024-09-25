Татьяна Литвинова, шеф-повар и ресторатор, предлагает попробовать невероятно вкусный рецепт — блины с моцареллой.
Для приготовления вам понадобятся:
- 200 г манки
- 100 г муки
- 1 ч. л. разрыхлителя
- 1 ч. л. сухих дрожжей
- 500 мл теплой воды
- 1/2 ч. л. соли
- 200 г моцареллы
- Топленное масло или масло жарки для жарки
В глубокой миске смешайте манку, муку, разрыхлитель, дрожжи и соль. Затем добавьте тёплую воду и перемешайте до однородности. Оставьте тесто на 15 минут, накрыв его пищевой пленкой.
Разогрейте сковороду на среднем огне. Ложкой выкладывайте тесто, формируя маленькие круглые блинчики. Жарьте их только с одной стороны, пока не появятся пузырьки на поверхности.
Когда блины готовы, положите на нежареную сторону кусочки моцареллы. Сложите блины пополам, прижимая края, чтобы начинка не вытекала.
Смажьте сковороду топленым маслом и выложите блины. Накройте крышкой и готовьте на малом огне еще 5 минут, пока моцарелла не растечется.
Подавайте блины с соусом песто или свежими овощами. Эти блинчики с моцареллой идеально подойдут для завтрака или ужина, ведь они легкие, ароматные и очень вкусные!
Попробуйте этот рецепт Татьяны Литвиновой и поразите своих близких непревзойденным вкусом!
Последние новости Украины:
Весь секрет в соусе: кулинар показал, как вкусно приготовить картошку.
Любимый осенний десерт: рецепт легкого яблочного пирога с корицей.
Три топовых маринада для курицы: "Мастер Шеф" Хименес-Браво поделился рецептами.