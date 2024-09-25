Эти легкие и воздушные блины с моцареллой, похожие на варенички, обязательно порадуют вас и вашу семью!

Татьяна Литвинова, шеф-повар и ресторатор, предлагает попробовать невероятно вкусный рецепт — блины с моцареллой.

Для приготовления вам понадобятся:

200 г манки

100 г муки

1 ч. л. разрыхлителя

1 ч. л. сухих дрожжей

500 мл теплой воды

1/2 ч. л. соли

200 г моцареллы

Топленное масло или масло жарки для жарки

В глубокой миске смешайте манку, муку, разрыхлитель, дрожжи и соль. Затем добавьте тёплую воду и перемешайте до однородности. Оставьте тесто на 15 минут, накрыв его пищевой пленкой.

Разогрейте сковороду на среднем огне. Ложкой выкладывайте тесто, формируя маленькие круглые блинчики. Жарьте их только с одной стороны, пока не появятся пузырьки на поверхности.

Когда блины готовы, положите на нежареную сторону кусочки моцареллы. Сложите блины пополам, прижимая края, чтобы начинка не вытекала.

Смажьте сковороду топленым маслом и выложите блины. Накройте крышкой и готовьте на малом огне еще 5 минут, пока моцарелла не растечется.

Подавайте блины с соусом песто или свежими овощами. Эти блинчики с моцареллой идеально подойдут для завтрака или ужина, ведь они легкие, ароматные и очень вкусные!

Попробуйте этот рецепт Татьяны Литвиновой и поразите своих близких непревзойденным вкусом!

Последние новости Украины:

Весь секрет в соусе: кулинар показал, как вкусно приготовить картошку.

Любимый осенний десерт: рецепт легкого яблочного пирога с корицей.

Три топовых маринада для курицы: "Мастер Шеф" Хименес-Браво поделился рецептами.