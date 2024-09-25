В Украине действующее пенсионное законодательство позволяет каждому пенсионеру увеличить свою пенсию – например, откладывание выхода на пенсию на пять лет может привести к росту выплаты на 54%.

Законодательство Украины в сфере пенсионного страхования содержит положения, поощряющие граждан откладывать выход на пенсию. Это касается назначения пенсии с отсрочкой.

Лица, имеющие право на страховую пенсию по возрасту, но решающие продолжать работать после достижения пенсионного возраста и получать пенсию позже, могут ожидать увеличения основного размера своих выплат:

При выходе на пенсию в течение 60 месяцев – на 0,5% за каждый полный месяц страхового стажа, начисляемого после достижения пенсионного возраста.

При выходе на пенсию более 60 месяцев — на 0,75% за каждый полный месяц страхового стажа, начиная с месяца, следующего за достижением пенсионного возраста.

Повышение пенсии за неполный месяц страхового стажа не производится.

Таким образом, если человек отложит выход на пенсию на один год, он получит надбавку в 6% (0,5% × 12). Если отсрочка будет два года, увеличение составит 12% (0,5% × 24), и так далее. При отсрочке на шесть лет (72 месяца) основной размер пенсии вырастет на 54% (72×0,75%).

Пенсию с отсрочкой назначают по заявлению пенсионера обычно с первого числа месяца, в котором подано обращение.

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