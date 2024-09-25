Чиновники медучреждения подозреваются в растрате 1,8 миллиона гривен на безосновательных начислениях премий своим родственникам.

Подробности дела сообщила пресс-служба Запорожской областной прокуратуры.

взятка, коррупция, деньги

Трем участникам преступной группировки, растратившим чужие средства, сообщено о подозрении прокурорами Запорожской областной прокуратуры (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Согласно данным следствия, при полномасштабном вторжении должностные лица Ореховской больницы объединились в организованную группу для незаконной растраты бюджетных средств медицинского учреждения. Заместитель главного врача по экономическим вопросам и два бухгалтера ежемесячно начисляли безосновательные премии работникам, связанным с ними родственными связями. В результате им удалось растратить более 1,8 млн. грн. государственных средств, предназначенных для больницы.

Досудебное расследование проводится Главным управлением Нацполиции в Запорожской области при поддержке Управления стратегических расследований.

полиция, скрин

Напомним, что работники ДБР разоблачили чиновника одной из воинских частей, организовавшего многомиллионную схему заработка на топливе, предназначенном для обеспечения подразделения, защищающего Харьковское направление.

В течение 2023-2024 годов заместитель командира воинской части подрабатывал документы, завышая объемы использования горючего, а затем продавал остаток. По задокументированным фактам, чиновник присвоил военное имущество почти на полтора миллиона гривен.

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