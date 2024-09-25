Чиновники медучреждения подозреваются в растрате 1,8 миллиона гривен на безосновательных начислениях премий своим родственникам.

Подробности дела сообщила пресс-служба Запорожской областной прокуратуры.

Трем участникам преступной группировки, растратившим чужие средства, сообщено о подозрении прокурорами Запорожской областной прокуратуры (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Согласно данным следствия, при полномасштабном вторжении должностные лица Ореховской больницы объединились в организованную группу для незаконной растраты бюджетных средств медицинского учреждения. Заместитель главного врача по экономическим вопросам и два бухгалтера ежемесячно начисляли безосновательные премии работникам, связанным с ними родственными связями. В результате им удалось растратить более 1,8 млн. грн. государственных средств, предназначенных для больницы.

Досудебное расследование проводится Главным управлением Нацполиции в Запорожской области при поддержке Управления стратегических расследований.

Напомним, что работники ДБР разоблачили чиновника одной из воинских частей, организовавшего многомиллионную схему заработка на топливе, предназначенном для обеспечения подразделения, защищающего Харьковское направление.

В течение 2023-2024 годов заместитель командира воинской части подрабатывал документы, завышая объемы использования горючего, а затем продавал остаток. По задокументированным фактам, чиновник присвоил военное имущество почти на полтора миллиона гривен.

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