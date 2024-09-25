Верховная Рада намерена повысить размер штрафов для определенной категории украинских автомобилистов – повышение штрафа ждет в 50 раз.

Законопроект №11024 уже был принят в первом чтении.

Народные депутаты поддержали инициативу Кабинета Министров по ужесточению ответственности за нарушение правил передвижения на транспорте в заповедных зонах. Запрещается использовать внедорожники, квадроциклы, багги и мотоциклы класса эндуро в этих территориях.

Водить такие транспортные средства можно только на дорогах общего пользования, улицах населенных пунктов и частных территориях.

В настоящее время за джипинг в заповедниках предусмотрены штрафы от 153 до 408 грн. для физических лиц и от 255 до 510 грн. для должностных лиц. Если законопроект будет принят во втором чтении, штрафы вырастут в 50 раз и составят от 8500 до 17000 гривен для физических лиц и от 17000 до 25500 гривен для чиновников.

Напомним, что в Украине планируют ввести новый штраф для водителей – размер первого штрафа составит 17 000 грн, а за повторное нарушение придется заплатить уже 34 000 грн.

Да, для украинских водителей могут ввести новый штраф – за превышение транспортом допустимого уровня шума. Документ был включен в повестку дня парламента в начале февраля, и народные депутаты могут рассмотреть его в любой момент.

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