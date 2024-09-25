На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса.

СБУ задержала еще одного агента России в Харькове и им оказался 45-летний житель города, который недавно был мобилизован - в августе этого года он был дистанционно завербован военной разведкой россии.

Подробности сообщили в СБУ.

По указанию окупантов, задержанный должен был скорректировать воздушный удар по одному из подразделений ВСУ. Российская спецслужба обещала «эвакуировать» его в страну-агрессор, где он планировал вступить во вражеское войско для борьбы против Украины.

Фигурант обозначил нужные локации на Google-карте и направил соответствующий скриншот своему российскому куратору. Он также провел разведку вблизи боевых позиций украинского ПВО, которые решители надеялись обойти во время ракетной атаки.

Согласно инструкции военной разведки россии, предатель должен был прибыть на определенное место на передовой, после чего оккупанты создали бы для него «коридор» для перехода через линию фронта.

Однако сотрудники СБУ оперативно обнаружили его преступные действия и задержали на стадии подготовки к «эвакуации» в россию. В ходе спецоперации СБУ также предприняла комплексные меры по защите позиций украинских войск, что полностью сорвало планы агрессора.

В ходе обыска у задержанного были изъяты мобильные телефоны, которые он использовал для связи с российской спецслужбой.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена в условиях военного положения).

Сейчас злоумышленник находится под стражей без возможности внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

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