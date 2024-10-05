Татьяна Литвинова, шеф-повар и ресторатор, дала простой и вкусный рецепт закуски.
Представьте себе теплый атмосферный вечер, когда вы собираетесь с друзьями за чашкой чая или кофе. Эти ленивые творожные булочки – идеальное угощение для таких моментов.
Чтобы повторить рецепт Татьяны Литвиновой, вам понадобится:
- 1 тонкий армянский лаваш
- 450 мл молока (можно заменить на сливки)
- 8 яиц
- Зеленый лук и укроп (по вкусу)
- Соль и перец (по вкусу)
- 250 г сыра
Начните с нарезки лаваша полосками шириной примерно 3-4 см. Затем творог нарежьте на тонкие полоски или натрите на терке. Зелень мелко нашинкуйте.
В большой миске взбейте яйца с молоком, добавьте нарезанную зелень, соль и перец. Хорошо перемешайте.
На каждую полоску лаваша выкладывайте кусочки сыра, а затем закручивайте лаваш не слишком плотно, чтобы оставить место для заливки. Выкладывайте булочки в форму, поливая их подготовленной заливкой.
Полейте остатками заливки и посыпьте натертым сыром сверху. Выпекайте в разогретой до 200°C духовке в течение 20-25 минут, пока булочки не подрумянятся.
После выпечки достаньте булочки из духовки, дайте им немного остыть. Сырные булочки готовы! Они получаются мягкими, нежными и невероятно вкусными.
Этот рецепт Татьяны Литвиновой станет любимым в вашей семье. Попытайтесь приготовить!
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