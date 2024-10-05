Татьяна Литвинова, шеф-повар и ресторатор, дала простой и вкусный рецепт закуски.

Представьте себе теплый атмосферный вечер, когда вы собираетесь с друзьями за чашкой чая или кофе. Эти ленивые творожные булочки – идеальное угощение для таких моментов.

Чтобы повторить рецепт Татьяны Литвиновой, вам понадобится:

1 тонкий армянский лаваш

450 мл молока (можно заменить на сливки)

8 яиц

Зеленый лук и укроп (по вкусу)

Соль и перец (по вкусу)

250 г сыра

Начните с нарезки лаваша полосками шириной примерно 3-4 см. Затем творог нарежьте на тонкие полоски или натрите на терке. Зелень мелко нашинкуйте.

В большой миске взбейте яйца с молоком, добавьте нарезанную зелень, соль и перец. Хорошо перемешайте.

На каждую полоску лаваша выкладывайте кусочки сыра, а затем закручивайте лаваш не слишком плотно, чтобы оставить место для заливки. Выкладывайте булочки в форму, поливая их подготовленной заливкой.

Полейте остатками заливки и посыпьте натертым сыром сверху. Выпекайте в разогретой до 200°C духовке в течение 20-25 минут, пока булочки не подрумянятся.

После выпечки достаньте булочки из духовки, дайте им немного остыть. Сырные булочки готовы! Они получаются мягкими, нежными и невероятно вкусными.

Этот рецепт Татьяны Литвиновой станет любимым в вашей семье. Попытайтесь приготовить!